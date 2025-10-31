豬瘟衝擊米其林名店！禁運禁宰第9天爆「店休潮」

豬瘟疫情衝擊小吃店之外也大大影響米其林名店，名店爆發停業潮。（圖／東森新聞）





豬瘟疫情衝擊小吃店之外也大大影響米其林名店，哪些名店都爆發停業潮！受到衝擊其中就包括在萬華飄香近80年的蘇來傳肉圓，及大稻埕美食賣麵炎仔都宣布暫時店休。另外三重名店今大滷肉飯也因為庫存豬肉全賣光宣布暫時休息，就連位在東門市場的冠軍水餃也因為沒豬肉，線上、線下都無法出貨。

直擊冠軍水餃，東門御園坊一早就出現採買人潮，不過如果從現場來看，可以注意到在門市的部分一整排鮮肉全部都是售完的，因為現在完全沒有豬肉。

為了防堵非洲豬瘟疫情，中央下令溫體豬肉禁運禁宰，導致名店受到衝擊。

御園坊老闆余秉桓：「不管我們的店我們的專櫃，甚至我們一些宅配，就變成說全部都沒有水餃說可以出貨可以賣給客人。」

為了新鮮為了口感，業者堅持使用溫體豬，然而在這波衝擊下沒肉可包可出貨，不只門市買不到，線上客戶更得等8到9周。

御園坊老闆余秉桓：「就是宰殺到送到豬肉那邊，到整個後腿肉切下來，（最快估計）大概11月7號，然後我們大概就11月7號，當天就可以包，11月8號就可以開始包裝出來。」

不只冠軍水餃豬肉斷貨，三重名店今大滷肉飯，看看這每一碗晶瑩剔透的魯肉堆好堆滿，滷到入口即化的滷肉飯，如今有錢也吃不到，因為庫存豬肉全賣光，業者被迫暫時休息；還有這皮脆肉嫩、完美肥瘦比例，搭配特製醬汁薑絲，號稱美味必點，不只擄獲老饕，更榮獲米其林必比登推介的大稻埕美食賣麵炎仔也宣布休息；還有入選2025米其林指南餐廳推薦，在萬華飄香近80年的蘇來傳，以甜鹹超嫩豬肉肉圓擄獲老饕味蕾，同樣難擋豬瘟衝擊，沒肉可賣只好宣布店休，至於開業時間恐怕仍得等溫體豬恢復供貨才能決定。

不論是米其林推薦在地名店奪獎業者都慘遭豬瘟疫情影響，不是停貨就是店休，如今只盼溫體豬能禁運禁宰速速解禁，讓衝擊降到最低。