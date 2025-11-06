豬瘟衝擊補助北市造冊有漏洞 許淑華籲從寬認定豬肉攤停業苦主

長達15天的非洲豬瘟禁宰令一度讓不少溫體豬肉攤商無奈黯然暫時停業。圖非指涉特定店家。（示意圖／周志龍攝）

台北市議員許淑華今（6）日表示，選區信義區虎林街有攤商陳情，從非洲豬瘟疫情爆發以來，已經停業了大半個月，而若要領取補助，必須是造冊被認定為「公有（市有）市場豬肉攤」才能領地方加碼的停業補助，多數未造冊攤商根本「看得到吃不到」，呼籲台北市長蔣萬安趕快提出解方「補破網」。

近期因非洲豬瘟疫情擴大而實施15天的豬隻禁宰禁運措施，搞得不少溫體豬肉攤商根本「沒肉可賣」只好黯然暫時停業。中央對此由經濟部出面，針對受影響的傳統公有與民有市場豬肉攤商，提供每攤新台幣3萬元營業損失補助；另外像台北市政府加碼補助部分攤商1萬元，而新北市、台中市、台南市、高雄市等市府則補助另符合不同條件的攤商1.5萬元，希望搶救攤商生計。

廣告 廣告

然而許淑華點出問題，因為像台中市的加碼補助是「公有」、「民有」市場的造冊豬肉攤都有，但台北市政府提供的加碼補助，卻只限於「公有」的造冊溫體豬肉攤，不少攤商看到中央經濟部對外宣傳會從寬認定，抱持希望打電話去經濟部申請時，卻又被推稱須由地方政府送件，因此該回歸地方政府認定，搞得「霧散散」的攤販只好自己求助。

台北市議員許淑華（圖）點出造冊攤商補助資料久未更新，不少「漏網之魚」沒受到照顧。（圖／CTWant攝影組）

許淑華對此深入了解，發現台北公有市場的列管資料不少已經很久未更新，走一趟市場就知道造冊內容與現況落差不小，搞得許多臨時攤、自治會管理攤、派位攤或兼售豬肉的非專營攤位等，根本沒有被登錄進名冊，結果地方加碼補助宣傳地震天價響，他們卻被無情甩在門外。

許淑華呼籲，北市府應立即盤點實質受影響卻拿不到加碼補助的攤販，市府市場處也應把補助的認定資格擴大，比方有攤商自治會證明、長期營業照片或歷史紀錄、市場管理者佐證、攤商間連署、相互證明、營業工具、租金支付紀錄、營業登記等佐證，或是持有豬肉承銷人證件等，如攤商能提供，都應該納入補助考量之中。

廣告 廣告

針對符合資格又造冊在案的公民有溫體豬肉攤商，經濟部提供新台幣3萬元暫時停業補助。圖非指涉特定店家。（示意圖／周志龍攝）

許淑華強調，過去COVID-19新冠疫情期間，中央政府都能以「實際受影響者優先」為協助原則，盡可能完善疫情補助的認定，把苦主照顧網完善化，如今台北市政府也可以同步開設專門窗口，聆聽攤販的需求，檢視並研擬地方政府的補助專案，救救甘苦攤商。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃

太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差