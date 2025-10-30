豬瘟襲台中 議員批防疫失能、只忙購物節
[NOWnews今日新聞] 台中非洲豬瘟疫情延燒，台中市議會今(30) 日進行警消環衛業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人在議會痛批市府「防疫失能、螺絲鬆到極點」，直指市府稽查不力、疫調混亂、宣導失焦，盧秀燕政府防疫無作為，卻全力推銷購物節，根本本末倒置。
陳淑華指出，根據環境部統計，截至10月27日，台中市37家廚餘養豬場僅稽查2家，稽查率僅5%，遠低於南投、高雄、嘉義等縣市的「全面稽查」標準。她痛批，「疫情發生在台中，結果比沒疫情的縣市還鬆散，簡直荒唐」。
陳淑華也指出，近期有網友拍下運送廚餘車輛沿路噴濺廚餘畫面，恐造成病毒擴散，「疫情期間車輛沒加蓋、滿街跑，防疫漏洞大開」，她要求市府立即規定，疫情解除前所有清運廚餘車輛都必須加蓋密封。
陳淑華更語帶諷刺地說，難怪網友都虧「燕圾湖」！她指出，盧秀燕上任7年遲遲不蓋廚餘處理廠與文山焚化廠，導致廚餘只能餵豬，如今爆發廚餘與垃圾危機，「盧秀燕必須負全部責任」。她批評，市府事後才重提外埔廚餘廠二期計畫，「嘴上宣稱要解決，實際卻什麼都沒做。」
更令她憤怒的是，疫情期間民眾打電話洽公，竟還得先聽「購物節抽大獎」廣告，「全市府忙著宣傳購物節，沒人在宣導非洲豬瘟防疫」她痛批，盧秀燕執政7年來，購物節砸了18億元，今年再花3億多元，「防疫預算卻少得可憐，根本重宣傳、輕防疫。」
議員陳俞融指出，非洲豬瘟的豬肉流向，光是28頭有問題的豬，就流向了至少19家代購商、10家零售攤，甚至還有7頭豬流到外縣市。這些豬肉在外面流竄了多久？有多少市民可能已經吃下肚？市府的追查機制顯然慢半拍，這叫市民怎麼安心？
議員陳雅惠則批評，「疫情蔓延全市震驚，結果市府總機還在播購物節廣告！」痛斥行政荒腔走板，「讓人懷疑市府到底有沒有把市民安全放在心上。」
蕭隆澤表示：環保局用最不環保、最不衛生又固人怨方式來處理廚餘！沒採取優先送焚化廠處理，卻把廚餘送去十二區的掩埋場隨地傾倒，環保局敢保證造成對環境的污染嗎！真的太離譜了。
環保局表示，載運廚餘未妥善貯放，涉違反「廢棄物清理法」第12條及「一般廢棄物回收清除處理辦法」第11條等規定，依法可處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。
警察局表示，警方已依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款舉發，最高可罰新台幣1萬8千元。警察局並呼籲清運業者行車應確實覆蓋載運物，避免污染環境與危害行車安全，並將持續配合環保單位加強稽查宣導，防杜類似事件發生。
