豬瘟解封日恐延後？中市府偷清消遭陳駿季斥魯莽 周軒：和全台豬農為敵

政治中心／林奇樺報導

台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，但難道要延後了嗎？農業部長陳駿季今日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。對此，中市政府則回應，為動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，政治工作者周軒晚間則在臉書質問中市府是不是故意的，更說此舉恐怕是和全台豬農為敵。

針對中市府擅自前去清消，農業部長陳駿季直言「魯莽」。（圖／翻攝畫面）

陳駿季在下午的記者會上指出，案場雖經過國軍高強度清消，但台中市卻未告知前進應變所，私下去清消，認為行為相當魯莽。他也強調，防疫應該是中央與地方一起努力，而非自走砲。

對此，周軒在臉書指出，國軍化學兵日前已連夜完成台中非洲豬瘟案場清消，疫情正處於能否解除警報的關鍵五天，農業部原定明日再度採檢，確認是否可宣布安全。未料台中市政府今日卻「未告知應變中心便擅自清消」，此舉恐導致檢驗結果出現「偽陰性」，誤判防疫進度。

他貼文寫道，農業部長陳駿季對此怒批中市府違反應變所工作內容，作為魯莽，並擔心會使後續採檢誤判。他也引用台中市議員謝家宜、江肇國的說法，指盧秀燕上午才表示「避免擾動現場」，卻又「偷跑去清消」，質問到底是誰下令前去清消？又為何一定要選在今日？更說若採檢為偽陰性，解封日恐怕延後。

