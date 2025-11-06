豬瘟解封 卓榮泰：本週末熱情享用滷肉飯！

▲非洲豬瘟禁運禁宰解封，卓榮泰呼籲國人本週末熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 台中成為非洲豬瘟破口，中央即時下令豬隻禁運禁宰，所幸疫情並未擴散得以解封，對此行政院長卓榮泰今（6）日在院會表示，由衷感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來，日以繼夜嚴謹把關、執行防疫、檢疫各項安全措施，共同守護台灣的養豬產業、守護國人的食品安全，並呼籲民眾從本週末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，以實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。

廣告 廣告

卓榮泰表示，上月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔日非洲豬瘟中央災害應變中心陸續啟動三個階段應變及防疫精進措施，第一時間在台中設立中央前進應變所，組成中央疫調小組並派遣國軍化學兵，全力協助台中市府進行疫調及落實清消等防疫工作。

卓榮泰說，由中央疫調小組調查結果顯示，本次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於台中案例場，屬於單一案例，而且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘。截至目前為止，所有查訪及檢驗結果，尚未發現其他案例，場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散的跡象。因此依據非洲豬瘟中央災害應變中心的評估，今日中午可恢復活豬運輸、明日零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。為避免長時間休市造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

卓榮泰表示，為維護食品衛生安全，請經濟部、農業部、衛福部及地方政府，督促屠宰場、肉品市場、運輸車及豬肉攤商，在明日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

卓榮泰說，現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能放鬆，中央與地方更需要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，並請各地方政府確實督導轄內的豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續台灣養豬產業。

卓榮泰指出，台灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關的從業及防疫人員，這是國人長期、共同努力的成果。由衷感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來，日以繼夜嚴謹把關、執行防疫、檢疫各項安全措施，共同守護台灣的養豬產業、守護國人的食品安全。

最後卓榮泰強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病，從這個週末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，也請大家用實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

非洲豬瘟衝擊響產業鏈 農業部祭毛豬調節維持供需、穩定價格

盧秀燕市府非洲豬瘟專報 周軒畫重點：高官全沒事

高官都過關？非洲豬瘟事件挨批只懲處基層 中市府說話了