豬瘟解禁「委屈邀功」？他揪盧秀燕「說法1破綻」

政治中心／于士宸報導

台中某養豬場日前爆發非洲豬瘟，為了防堵疫情擴散，經過中央下令禁運禁宰15天後，非洲豬瘟疫情已清零，全台於本月8日全面恢復供應溫體豬。不過，台中市長盧秀燕21日卻在議會首度針對非洲豬瘟與毒蛋風波表示委屈，讓不少綠營議員怒批是在洗白、推諉卸責。對此，旅美教授翁達瑞直言，非洲豬瘟危機過了，盧秀燕又開始出來帶風向，怒批「盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步」。





盧秀燕21日在議會答詢時抱委屈，讓不少綠營議員怒批是在洗白、推諉卸責。（圖／翻攝畫面）

台中日前爆發非洲豬瘟，而台中市長盧秀燕兩週前才公開道歉，卻又在21日改口，在議會答詢時抱委屈表示：「我們很認真把問題找出來卻被罵到臭頭」、「通報出來變成你有事情」。盧秀燕更不忘搶功，意指若不是台中市政府主動通報，非洲豬瘟早就蔓延全台，還稱「別的縣市不是沒有非洲豬瘟，只是他們沒有通報而已」。相關言論曝光後，引起不少綠營民代炸鍋。然而，旅美教授翁達瑞今日在臉書發文批判，非洲豬瘟的危機過了，盧秀燕又開始出來帶風向，直言盧秀燕的兩項說法存在邏輯矛盾，「如果台中市沒通報，非洲豬瘟就會蔓延全國，那別的縣市都沒通報，非洲豬瘟豈不蔓延全球」；換而言之，如果別的縣市沒通報，但非洲豬瘟並沒有蔓延全球，那台中市沒通報，非洲豬瘟也不會蔓延全國。





旅美教授翁達瑞批判，非洲豬瘟的危機過了盧秀燕又開始出來帶風向，指盧秀燕說法存在邏輯矛盾。（示意圖／翻攝畫面）





翁達瑞分析，盧秀燕自相矛盾的說詞只有兩個可能：第一，「非洲豬瘟有兩種，台中市一種，會蔓延，其他縣市另一種，不會蔓延」；第二，「非洲豬瘟只有一種，都會蔓延，但盧秀燕的爭功諉過到不要臉的地步」。最後翁達瑞留下空間，讓讀者自行思考：「至於是哪一種解釋才對，請讀者自行判斷！」。





原文出處：豬瘟解禁盧秀燕「委屈邀功」？翁達瑞揪她「1說法」批：邏輯矛盾

