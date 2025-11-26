豬瘟議題針對台中？ 盧秀燕：危機正是轉機
台中市議會市政總質詢，議員張彥彤今天（26日）指出，近來豬瘟各項說法，感覺具針對性。市長盧秀燕說，她正面看待！過去台灣六都，多以廚餘養豬，雖然目前面臨挑戰，但她認為危機正是轉機。對於外界各種陰謀論與人身攻擊，她選擇不予理會，任期最後一年，將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化」。
張彥彤質詢關心非洲豬瘟事件種種傳言，對市府造成打擊，盧秀燕說，她正面看待，並表示，全台曾有4個縣市早已轉型，例如養豬大縣雲林，也促使其他18個縣市與中央共同思考未來養殖的方向，此次正是全面檢討的契機，她強調，轉型需要時間與預算，無法一蹴可幾，市府必須輔導豬農，建立廚餘去化系統，逐步推動。她感謝多數議員支持，也盼預算能夠通過，協助第一線的豬農順利轉型，迎向未來。
盧秀燕指出， 從政以來，各種陰謀論和人身攻擊，聽都聽不完，進廚房就不要怕熱，對任何攻擊，她選擇不予理會。身為市長，核心任務是專注市政、服務市民。所幸主要政見幾乎都已實現，未來一年多任期，將聚焦兩大方向：第一、垃圾處理。台中幾十年來僅能對焚化廠進行改善。透過有效調度，成功避免如其他縣市發生「垃圾大戰」，確保市民生活不受影響。接下來，新的文山焚化廠即將動工，將從根本解決問題。第二、廚餘去化，若社會共識是不再以廚餘養豬，必須建立每日處理兩、三百噸廚餘的新系統。技術上完全可行，環保局也有能力處理，未來廚餘轉向「能源化」或「肥料化」。這需要時間與預算建置新設施，評估一年內可以完成。（寇世菁報導）
其他人也在看
Yamaha H2 Buddy Porter Concept正式亮相，與Toyota共同開發氫能源邁向實用化
在全球車輛產業朝向碳中和推進的潮流中，Yamaha與Toyota共同打造的氫能源引擎二輪概念車「H2 Buddy Porter Concept」，成為本屆Japan Mobility Show 2025最具話題的作品之一。這款概念車以氫能源引擎作為動力，象徵著二輪市場不再僅限於EV或油電系統，而是擁有更多可能性。地球黃金線 ・ 1 天前
台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡"
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市垃圾大戰一觸即發！文山焚化爐，24日疑似因為廚餘收受過量，貯坑含水量過高，發生滑坡，上百輛垃圾車暫停進場，改開往后里焚化爐，廠區外一度大排長龍！議員怒批，市府在豬瘟案，荒腔走板，還處理不了廚餘去化嗎？對此，環保局回應，24日晚間，文山焚化爐已開放進場！后里焚化爐前面，25日上午，有垃圾車排隊等進廠，數一數，不到10輛，但是，議員爆料，24日傍晚到晚上，這裡一度有上百輛的垃圾車，大排長龍塞爆了！議員爆料，是因為位在南屯區，文山焚化爐，近日來疑似因為廚餘收受過量，造成貯坑含水量過高，24日發生滑坡，一度暫停進場，垃圾車們只好轉到后里去倒！環保局回應，因進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，24日晚間已開放垃圾車輛正常進場！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)除了垃圾山，廚餘山，難道台中市還有第三山嗎？議員拍下的照片，這一包一包又一包，一整排堆得整整齊齊，這位在文山焚化爐外的溪溝旁，是焚化爐焚燒垃圾後，產生的飛灰，處置不了，形成"飛灰山"！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)議員痛批，文山焚化爐拖了7年不更新、廚餘去化也7年沒有新方式，問題不斷累積，整個台中市都在嚐苦果！原文出處：台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡" 更多民視新聞報導建置廚餘蒸煮監控系統 豬農喊"蒸煮無用"應禁止白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元台南白河養豬場遭爆"違法廚餘養豬" 企圖藏廚餘躲查緝民視影音 ・ 1 天前
台中焚化爐進場塞600米 垃圾車司機：等4小時
台中市 / 綜合報導 台中市的文山焚化廠，一大早就有將近30輛垃圾車，排隊排到馬路口。司機苦等4個小時還進不了焚化廠，原來是焚化廠傾倒口突然「滑坡」堵住，垃圾滿到無法再收，司機透露，垃圾車大排長龍的狀況，自從開放焚燒廚餘2、3天後，天天上演，非常困擾，民進黨籍台中市議員在議會質詢，台中市每天至少500噸的垃圾加廚餘，到底怎麼處理。市長盧秀燕回應，會積極研議中長期規劃。 文山焚化廠外面，數十輛垃圾車全部塞住，一動也不動，排隊隊伍太長太驚人，司機說：「這邊排到巷子口。」、「等至少4小時，大概8到10小時。」垃圾車司機來倒垃圾，從大門口排到文山南巷轉角，排了大概600公尺無法進場，從白天等到晚上到底怎麼回事。環保局說，因為廚餘太濕，瀝水滴到中下層的垃圾，發生垃圾滑坡堵住儲坑口，才導致暫時無法再收納垃圾，司機說：「燒廚餘後2、3天後就開始這樣。」一早8點多回到文山焚化廠，外面排了大約30輛垃圾車等候進場，司機說每天都等很久很困擾。台中市議員(民)江肇國說：「如果這些廚餘量，沒有辦法找到新的去化方式，傾倒口溢滿出來的相關情形，一定會不斷發生。」江肇國擔心，如果無法找到新的去化方式，同樣情況一定會上演，這樣成為成為議事堂質詢話題，台中市議員(民)謝志忠說：「500噸，500噸的垃圾廚餘，沒辦法處理。」綠議員抨擊，台中3座焚化廠，去年垃圾處理量能，每天約有208噸垃圾無法消化，加上現在的廚餘，每天300噸需要處理，台中市一天就有最少500噸需要消化，抨擊盧市府過去7年垃圾政策不及格，質疑難道要規劃到明年卸任。台中市長盧秀燕說：「這個中長期是個大計畫，也因此，我們有的東西要去建置。」台中市長盧秀燕強調，目前垃圾短期調度沒問題，會積極做中長期規劃，預算也在調度中，希望解決垃圾廚餘焚化問題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
整治德里嚴重空污 印度總理府推廣電動車
（中央社記者李晉緯新德里25日專電）印度德里國家首都區（NCR）的空氣品質不見改善，總理辦公室下令打擊造成污染的車輛，並指示官員擴大德里的電動車生態。中央社 ・ 19 小時前
回收車駕駛賠慘了！失控連撞6車波及民宅 變電箱也分離
台南市 / 綜合報導 台南一輛環保回收車，今(24)日上午行經安平區，左轉到一半，疑似車速過快加上 轉彎幅度過大 ，整輛車失控衝撞停放騎樓的車輛，一共5台汽車、1台機車遭波及，就連民宅鐵捲門和路旁變電箱也遭殃，好在整起意外沒有人員受傷，當地供電也正常，警方到場，駕駛酒測值為零，詳細肇事原因還要釐清，但一共六台車被撞毀，要賠償的修車費恐怕不是一筆小數目。 環保回收車失控衝撞騎樓停放車輛，撞擊瞬間，車殼噴濺，零件四散一地，隨後車繼續往前行駛，民眾目擊驚悚過程簡直嚇壞了，還有用路人經過拍下，整排車的後車廂，幾乎嚴重毀損，回想撞擊當下，民眾餘悸猶存。民眾說：「垃圾車出來開出來十字路口，可能從安全島那邊起來，撞到隔壁，我們這邊一排五台，砰很大聲，砰砰砰砰這樣，撞上去這樣，很恐怖。」車禍發生在24日上午十點多事的環保回收車，從台南安平和緯路，要左轉民權路時，疑似車速過快，彎度幅度過大，失控衝撞5部停放汽車、1輛機車，連變電箱和民宅鐵捲門也慘被波及，當場被撞歪。其中這輛黑色廂型車，毀損最嚴重，後車廂變形，警方獲報也趕到現場，好在整起事故無人受傷，也沒有造成當地供電異常。第四分局交通分隊小隊長葉俊麟說：「酒測值為0，事故無人受傷，詳細肇事原因已由本分局交通分隊調查釐清中。」短短幾秒時間，環保回收車像打保齡球一樣，連撞了六台汽機車，接下來，恐怕還得賠償的高額修車費，提醒駕駛人，轉彎時務必減速，以免發生危險。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 2 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 6 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 6 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 10 小時前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 22 小時前