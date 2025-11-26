豬瘟議題針對台中？ 盧秀燕：危機正是轉機

議員張彥彤質詢表示，豬瘟後續議題感覺針對台中？盧秀燕說，正向看待。（圖：中市府提供）

台中市議會市政總質詢，議員張彥彤今天（26日）指出，近來豬瘟各項說法，感覺具針對性。市長盧秀燕說，她正面看待！過去台灣六都，多以廚餘養豬，雖然目前面臨挑戰，但她認為危機正是轉機。對於外界各種陰謀論與人身攻擊，她選擇不予理會，任期最後一年，將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化」。

張彥彤質詢關心非洲豬瘟事件種種傳言，對市府造成打擊，盧秀燕說，她正面看待，並表示，全台曾有4個縣市早已轉型，例如養豬大縣雲林，也促使其他18個縣市與中央共同思考未來養殖的方向，此次正是全面檢討的契機，她強調，轉型需要時間與預算，無法一蹴可幾，市府必須輔導豬農，建立廚餘去化系統，逐步推動。她感謝多數議員支持，也盼預算能夠通過，協助第一線的豬農順利轉型，迎向未來。

盧秀燕指出， 從政以來，各種陰謀論和人身攻擊，聽都聽不完，進廚房就不要怕熱，對任何攻擊，她選擇不予理會。身為市長，核心任務是專注市政、服務市民。所幸主要政見幾乎都已實現，未來一年多任期，將聚焦兩大方向：第一、垃圾處理。台中幾十年來僅能對焚化廠進行改善。透過有效調度，成功避免如其他縣市發生「垃圾大戰」，確保市民生活不受影響。接下來，新的文山焚化廠即將動工，將從根本解決問題。第二、廚餘去化，若社會共識是不再以廚餘養豬，必須建立每日處理兩、三百噸廚餘的新系統。技術上完全可行，環保局也有能力處理，未來廚餘轉向「能源化」或「肥料化」。這需要時間與預算建置新設施，評估一年內可以完成。（寇世菁報導）