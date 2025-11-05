豬瘟豬農兒昨押解返家！衛生局3度採9檢體送驗 結果12小時後出爐

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟確診案後，檢方調查發現，該場不僅疑似塗改死亡豬隻化製單據，還將廚餘分送至其他豬場。台中地檢署3日約談經營者陳姓父子，並於4日凌晨以涉犯業務登載不實等罪嫌重大、且有串證滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。中市衛生局今天進行第3次環境採樣，結果將於12小時後出爐。

中市衛生局於昨日和今日共2天，對豬場進行採檢。（示意圖／pexels）

中市衛生局昨天獲中檢許可，協助押解梧棲案例場主的兒子返家，進行第2次環境採樣。此次共採集9處檢體，包括客廳大門、廚房冰箱、刀具與貨車等高風險區域。衛生局長曾梓展表示，檢體已於昨晚送交淡水獸醫所檢驗，結果預計今（5）日下午5點出爐。

廣告 廣告

台中市衛生局指出，該豬場第2次清消後仍檢出病毒殘留，因此中央再度派遣國軍化學兵進行第3次清消。現場仍發現約10公分厚的陳年豬糞與汙泥未清除，導致消毒效果有限。原訂於3日進行的第3次採檢，因2日動保員提前消毒導致結果呈偽陰性，故延後至今日重新採樣，約為採樣後12小時。

更多FTNN新聞網報導

梧棲豬農慘了！違規分讓廚餘、申報不實 最高恐罰1300萬關3年

台中豬場爆非洲豬瘟 豬農父子「涉務登載不實」遭羈押禁見

快訊／豬瘟疫情鎖在台中梧棲養豬場！ 案主家與全台高風險地點全陰性

