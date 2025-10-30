豬瘟邊境破口？立委批小包裹免查驗成漏洞 有人1年申請3002次⋯就在台中

立委林淑芬。資料照



台中梧棲養豬場爆發國內非洲豬瘟首例，外界質疑現行食藥署「海外小型包裹夾帶肉品」查驗制度有漏洞成為破口。民進黨立委林淑芬今（10/30）在立院衛環委員會指出，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查二次，開罰3萬元。

非洲豬瘟近日在台灣引起軒然大波，根據現行法規，一般食品在6公斤及1000美元以下得免申請食品輸入查驗，各界質疑此項規定恐成外國疫區肉品輸入的破口。為此，立院社福衛環委員會今針對「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」，邀請衛福部、農業部等相關部會進行專題報告。

立委林淑芬質詢衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛時表示，目前市面上有非常多中國產製、不准輸入的麻辣花生、螺螄粉等食品在國內流通販售，衍生食安疑慮，她認為，食藥署108年開放「6公斤及1000美元以下得免申請食品輸入查驗」此項規定即是破口。

林淑芬指出，根據審計部的報告，113年有70多萬人申請免查驗，其中第一名，一年就申請3002次，一年365天有294天，天天都申報進口免查驗，讓她忍不住質疑「天天輸入，還自用咧！」她認為，這就是「化整為零」的做法，許多民眾以自用為名，違規拿去商業販售。

林淑芬批評，食藥署開放了卻沒有管理配套，這些食品不僅夜市處處可見，網路平台上更是如雨後春筍，流入市面後，衛生單位稽查強度卻微不足道，過去二年稽查2萬餘次，只在夜市、店家等實體通路查到71件、網路更只查到1件違規。林淑芬並質疑，食藥署早在109年就發現有問題，但因為大家都反對就不改了，形同開了門卻兩手一攤。

對此，衛福部長石崇良表示，確實是有一些國人自用的需求，食藥署才給一定的放寬，邊境輸入的相關郵包還是會被抽驗。姜至剛則強調，該項規定原本是給民眾出國旅遊的小確幸，跟個人自用的方便，雖然食藥署曾在109年預告要加嚴，但收到197個意見全部反對，只有1個贊成，還一堆人說可不可以再開放更多，所以當初才暫緩修改。不過，食藥署會針對高頻次申請的民眾，絕對加強勾稽。

據了解，林淑芬揭露的個案確實發生在台中，是否為此次非洲豬瘟的破口仍待釐清。食藥署表示，與台中市衛生局已在今年9月10日及18日二次登門稽查，其中一次的確現場發現有相關大量產品，因此開罰3萬元。食藥署並允諾會在一個月內，針對自用食品申請免查驗，畫出「紅線」，清楚定義高頻次，也會建置相關勾稽系統。

