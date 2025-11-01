豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！

論壇中心／綜合報導

台中市長盧秀燕近日成為熱門人物，除了日前出席中爵士音樂節，在台上打鼓時因燈光關係，讓「音樂節」宛如「靈異節目」引發討論外，還有處理非洲豬瘟反應慢半拍，這樣讓輿論都聚焦在盧秀燕身上，而台大學生舉辦萬聖節遊行也抓緊風潮，紛紛戴上「盧媽媽」詭異打鼓的面具來應景。不只如此，財經專家徐嶔煌在《頭家來開講》節目上透露，「盧媽媽已經紅到國外」！

徐嶔煌秀出網路上的照片補充，「你們以為只有台大在扮盧媽媽嗎？現在連義大利在過萬聖節都在扮演盧媽媽」，照片上兩人扮演盧媽媽，跟一群義大利的朋友擺出在打康加鼓的動作，這個不是單純在台灣的迷因而已，已經變成一個全球性迷因，但這個事情對盧秀燕或是國民黨來講是加分的事情嗎？

盧秀燕成為最紅迷因，不單單只因為爵士音樂節燈光出包，還包含後續非洲豬瘟的應變能力讓人看了搖頭，導致現在自己變成了「笑料」，不過這並不是好事，恐怕只會步上「2020年韓國瑜」的後塵。

原文出處：頭家講(影)／豬瘟防疫不力變笑柄？名嘴：「萬聖節扮盧媽媽」已紅到國外！

