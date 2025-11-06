豬瘟防疫究責 台中市農業局、環保局長、動保處長全下台
台中市上個月爆發非洲豬瘟，台中市府有多項行政過程疏失，原今（6）日公布的專案報告指出，首波懲處名單僅有2名基層人員，但台中市政府又接著宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，免去兩位局長職務。
台中市府表示，除農業局、環保局之外，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。
台中市府指出，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。府內亦將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。
至於新任人事，台中市政府環境保護局長將由吳盛忠接任。吳盛忠歷任台北市政府環境保護局局長、行政院環境保護署水保處長、空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務。
另外，台中市政府農業局長由現任市府參事李逸安代理，李逸安曾經擔任台中市政府經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長，市府期待倚重其對農經產業的熟悉，強化農產品拓銷與產業升級。
對此，市議員陳俞融表示，市府經歷非洲豬瘟事件一連串荒腔走板的處理，民眾怒火已沸點，如今，市府終於願意面對民意壓力，撤換環保局、農業局兩位主責局長、動保處處長職務，原因正是未能確實執行防疫任務、管理督導失職，甚至連中央指令傳達都不確實，造成重大疏忽，這些都讓市民無法接受。
「市議會將持續嚴格監督，市政不能再掉以輕心。」陳俞融期許，新上任的吳盛忠局長與李逸安代理局長，不是把位子坐好而已，而是要上緊發條、真正改革。補上防疫破口、強化行政效能，讓台中不再因市府怠惰而承受代價。
台中大雅工廠火警釀惡臭空污 陳宏益：先開罰50萬、最高罰500萬
