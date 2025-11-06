豬瘟防疫究責3機關首長下台 盧秀燕道歉稱「未來引以為鑑」 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市日前爆發非洲豬瘟，台中市府有多項行政過程疏失，今（6）日台中市政府宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，免去兩位局長職務。台中市長盧秀燕下午則臨時召開記者會，公開致歉，並表示未來將引以為鑑。

盧秀燕表示，今天下午開始，非洲豬瘟絕大部分的管制措施都會陸續開放解封，市民跟產業界的生活可以逐漸回到正常。她指出，這次防疫最重要的任務就是「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」；市府和中央團結合作、齊心齊力完成這項任務，過程中，對於中央給市府指導和協助，以及各界的關心鼓勵，她都深表感謝。

「這個事件當中，讓大家擔心了，我非常地抱歉。」盧秀燕坦言，在整個防疫過程當中，市府做得不夠好，身為市長，她必須概括承受，她應該要道歉；除了致歉，稍早也發布相關首長的人事異動，之前已啟動的整個事件調查，正在加速進行當中，一有結果就會公布。

盧秀燕表示，台中市是一個努力、向上、進步的大城市，市府團隊應該要做得更好，才能夠對得起大家這7年來的支持和愛護。這次案件，市府團隊絕對會引以為鑑。

台中市府表示，除農業局、環保局之外，動保處處長林儒良未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，也免去機關首長一職。其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。府內亦將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。

照片來源：台中市政府提供

