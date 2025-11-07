豬瘟防疫連環出包！中市府3官員遭免職去向曝 議員怒轟：這不是懲處

記者潘靚緯／台中報導

台中市政府3名官員在防堵豬瘟疫情出現重大疏失遭免職，議員陳俞融痛批職務調整懲處的力度不大。(圖／翻攝自台中市議會YT)

台中爆發非洲豬瘟首例，守了7年的疫情出現破口，但台中市府後續疫調與防疫環節，接連出包，引發社會輿論抨擊。台中市政府昨(6)日發布聲明，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良予以免職。農業局長申請退休，環保局長降為12職等

技監，動保處長則降為經發處專員。對此，台中市議員陳俞融今(7)日在議會不滿砲轟盧秀燕：「這不是懲處」。

台中市長盧秀燕到議會進行非洲豬瘟專案報告，開始前先向議員鞠躬道歉。(圖／翻攝自台中市議會YT)

台中市政府今(7)日向議會提交非洲豬瘟專案報告，市長盧秀燕一開始先向議員鞠躬致歉，強調雖然台中鎖住案場，讓病毒沒有外流，全國豬隻也沒有受到影響，但疫情處理過程做得不夠好，造成大家辛苦、擔心，「身為市長必須概括承受，我深深自責，向社會各界表示道歉」，隨後開始長達20多分鐘的報告，因太過冗長引起議員不滿抗議，經主席提醒縮短時間。

民進黨團議員陳俞融詢問，因執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險的3位局處首長，遭免職後的異動，台中市長盧秀燕回應，農業局長辦理退休，環保局長降為12職等技監，動保處長從10職等降為9職等經發處專員。

對此，陳俞融怒轟：「技監非但不用負政治責任，還換到壓力更小、待遇更有保障的位置...這不是懲處，這是嘉獎」，更指出市長在報告中提到「及時拆彈，化解危機」、「做的不好概括承受」，事實上是所有基層概括承受，要求市長任內絕不再發生此類疏失。

民進黨團議員陳淑華則表示，33頁的專案報告漏洞百出，質詢市長：「這份專案報告，你接受嗎？」，盧秀燕則回應「我們不會做評論，靜待檢方調查」，引起陳淑華不滿：「裡頭一大堆錯誤，原本撲殺豬隻195隻現在又出現新數字127...根本存心要欺騙市民、議會」，怒摔退回報告書要求市府重新製作。

議員陳淑華指出33頁專案報告漏洞百出，當場退回要求重做。(圖／翻攝自台中市議會YT)

