豬瘟防線潰堤！疫調翻盤惹民怨 中央派10人小組進駐、議會火速開專案調查

台中梧棲爆非洲豬瘟案場消毒後，再度被驗出豬隻感染病毒，市府只好派人再進行清消。市府提供

台中市爆發非洲豬瘟疫情出現破口，震撼全台養豬產業鏈，中央忙於滅火之際，台中市政府的防疫與疫調說法卻一變再變，從死亡豬隻數、通報時間到通報人身份，全數「校正回歸」，引發外界痛批市府失職、錯失防疫黃金期；為此，中央成立10人小組進駐台中，市議會也將成立調查小組，要求市府完整說明疫情全貌。

面對混亂情勢，農業部昨天（29日）宣布成立10人專責疫調團隊進駐台中，協助市政府釐清疫情源頭與防堵漏洞，外界解讀這項動作，形同中央對台中市政府防疫信任度「亮紅燈」。

廣告 廣告

非洲豬瘟自22日確診以來，讓台灣苦守7年的防線全面破功，儘管中央設立「前進應變所」協助處理，但台中市府仍以「資訊釐清中」為由，不斷修正說法，從通報流程、獸醫身份到疫調人數多次出現矛盾，更傳出案場在清消後仍驗出病毒，狀況頻出；市府僅以「滾動式修正」回應外界批評，卻強調疫情「第一輪已控制住」，引發民間更大反彈。

眼見民怨沸騰，台中市議會黨團協商後，也火速達成成立「非洲豬瘟調查專案小組」共識，並自即日起展開連署，三大黨團若過半即正式成立，屆時將提報大會追認。同時，議會也決定緊急調整議程，新增「非洲豬瘟事件專案報告」，要求市府完整說明疫情全貌。

原定今日進行的「警消環衛業務質詢」中，雖有部分與疫情相關，但農業局的質詢早在疫情爆發前一天就結束。為避免防疫疑雲持續延燒，朝野協商後拍板將11月7日排定專案報告，並對調原訂11月12日的會期，經程序委員會簽署同意後，報請大會追認。

中央、地方兩層面同時啟動調查與檢討，意味非洲豬瘟事件不僅是防疫破口，更恐成為政治與行政責任的重大考驗。



回到原文

更多鏡報報導

台中染疫豬場誤診延誤通報 市府證實王姓獸醫佐已返國接受偵訊

「我沒有摸女學生屁股」！ 鄉代誓言斬雞頭自清仍被檢方起訴

離奇！台中高工路驚悚車禍 駕駛頸部遭割喉身亡 從北屯駛來無人上下車