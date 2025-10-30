豬瘟養豬場斃死豬化製三聯單疑遭塗改！數字兜不攏 中檢要查了

【記者鮮明／台中報導】台中市梧棲區洽興養豬場爆非洲豬瘟，但斃死豬送化製場的頭數與豬隻在養數量兜不攏，台中市府證實三聯單疑遭塗改，已送檢調調查。台中地檢署表示，昨天（29日）本署對此高度重視，已於第一時間指派檢察官到台中市環保局調閱養豬場相關稽核紀錄，並分案偵辦以查明有無違法。

農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，甲聯將留存化製廠，丙聯由飼主持有，不過，爆發非洲豬瘟的養豬場，中市府原本公布死亡豬隻是117頭，後改為116頭，最後更正為78頭，但非洲豬瘟中央災害應變中心發現三聯單登載豬隻數量甲、丙聯數量不合。市府昨天證實三聯單疑似遭塗改，已送檢調查明。

對此，台中地檢署表示，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官率檢察事務官前往台中市環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形，並於昨天分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或偽造文書等相關違法情事。

檢察官昨天也傳訊關鍵證人王姓獸醫佐，查明全案始末，並經王男同意進行手機鑑識採證，訊畢諭知請回，將進一步查明有無違反動物傳染病防治條例等情事。

