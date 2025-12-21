豬瘟＋洪災 花蓮廚餘堆逾160噸

受花蓮縣光復鄉洪災及非洲豬瘟影響，花蓮環保科技園區堆置逾1000桶、約160噸家戶及事業廚餘，縣府環保局已規畫短、中、長期方案去化，短期內將修復設備，在月底前清除暫置的廚餘量，中、長期透過分流處理、增廠擴能及設置高效能堆肥中心等，把廚餘資源化再利用。

花蓮家戶廚餘量每日約20噸，過去都是送到位在鳳林鎮的環保科技園區廚餘處理廠去化，事業廚餘量每日約30噸，委由業者收運送往外縣市養豬場。

光復鄉9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰決造成環科園區滿是淤泥，廚餘處理設備也泡水受損，家戶廚餘去化被迫停擺，10月又因非洲豬瘟疫情，全國禁用廚餘養豬，導致園區堆置大量廚餘。

廣告 廣告

環保局表示，環科廚餘處理廠10月27日恢復運作後，日處理量從原本40噸降至10噸，來不及去化家戶及事業廚餘每日生成量，目前現場暫置約160噸、1000餘桶廚餘，縣府積極研擬短、中、長期方案處理。

環保局指出，短期內已在12月12日緊急更換處理設備零件，把廚餘破碎、脫水後，配合廠區內堆肥資源化處理，每日約可去化約50噸，月底前應能處理完160噸暫置的廚餘量。

環保局說，中期會協調中華紙漿花蓮廠，以直立式醱酵槽協助分流處理部分家戶廚餘，屆時每日處理量可再增加約5至8噸，同時也會在環科園區新設2座廚餘快速醱酵處理廠，及1座黑水虻生物處理系統，預計4個月至6個月上線後，日處理量可達50至80噸，逐步去化每日新增及既有暫置廚餘。

環保局因應民國116年起全面禁止廚餘養豬政策，已擬定長期規畫，預計與中華紙漿花蓮廠合作在1至2年內設置高效能堆肥中心，預估日處理量為70噸，以擴充全縣廚餘處理量能，也能把廚餘資源化成堆肥作為土壤改良劑使用，達到再利用效果。