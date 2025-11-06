豬瘟「清零」明恢復屠宰拍賣！應變中心持續3大防疫措施

記者柯美儀／台北報導

農業部長陳駿季送出「豬事大吉清零茶」（檸檬青茶）、「小豬流沙包」，感謝媒體這15天的報導。（圖／翻攝畫面）

非洲豬瘟延燒多日，終於迎來解禁！農業部長陳駿季今（6）日下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，宣布正式解除豬隻禁運，明日零時起，恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。他表示，雖疫情已達「清零」，但監控仍不可鬆懈。農業部將透過抽籤決定出豬登記資格，並提供運銷獎勵與手續費免收至明年3月底，呼籲民眾遵守防疫規範，共同守護安全台灣豬。

目前確認台中梧棲豬瘟為單一案例、未擴散到其他豬場。（圖／農業部提供）

陳駿季表示，已確認台中梧棲豬瘟為單一案例、未擴散到其他豬場，前進應變所將於今日撤回台北，雖目前疫情判定為「清零」狀態，但解封後的監控仍不可鬆懈。為了讓出豬程序能夠順利，農業部也會密切掌握供應情形，「每週召開調配會議」，若預供量大於上市頭數，將以抽籤決定出豬登記資格。

農業部將透過抽籤決定出豬登記資格，並提供運銷獎勵與手續費免收至明年3月底。（圖／農業部提供）

陳駿季也說，會提供獎勵方式運銷出豬，所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，優先出豬，並到明年3月31日免收手續費。同時，農業部也將每日監控市場情勢，機動啟動冷凍分流，直供冷凍廠屠宰凍存，確保豬農合理收益。

解禁後，中央應變中心後續維持防疫3作為。（圖／農業部提供）

而今日也是最後一次工作會議後記者會，陳駿季也在記者會上感謝防疫夥伴的辛勞，無論中央或地方，每一位防疫人員都堅守崗位、全力以赴，才能成功將疫情鎖定在單一案例場。產業界的配合與團結，更是這場防疫戰的關鍵。禁運禁宰的期間，全國餐飲業者、消費者也受到影響，感謝大家的理解與體諒。

陳駿季表示，雖然達成階段性成果，但防疫不會鬆懈，中央災害應變中心會如同過去7年一樣持續運作，雖然不會再有記者會直播，但農業部仍持續落實防疫工作，目標重回非洲豬瘟非疫國。農業部也拜託大家，持續配合政府的防疫措施，不要帶違規肉品入境，「讓我們一起守護最美味也最安心的台灣豬！大吉大利，豬事順利！」

農業部將每日監控市場情勢。（圖／農業部提供）

