豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍

豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。

高雄老字號的大腸豬血湯店，老闆一開店就忙到停不下來。（圖／民視新聞）

早上八點不到，店面騎樓已經座無虛席，不少人照樣排隊，先點再說，就是等不及這碗香噴噴的肉燥飯。受到豬肉禁宰影響，高雄老字號的大腸豬血湯店，不得已公休十多天，8號恢復營業，老闆一開店就忙到停不下來，吃了20多年的老顧客，更是饞到一開店就立刻來光顧，直呼還是那個熟悉的味道。豬血湯店老闆柯先生說，因為老客人一吃就道，所以不可能一些用冷凍的豬肉，休息那麼多天現在終於正常營業，一早就有很多老顧客來，有的還是每天來的那種。滿滿爽脆酸菜放進麵皮，再夾塊半肥瘦的大塊滷肉，米其林必比登推薦的知名割包店，同一樣開店就大排長龍。老饕們一買就是好幾個，一直在腦中盤旋的好滋味，終於能再吃到。割包店老闆周先生說，開店到現在20幾年，沒有休過那麼多天。目前解禁後的豬肉進貨價也沒有變動。

香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天。（圖／民視新聞）

粉漿包裹新鮮豬肉內餡，台南現作現蒸的清蒸肉圓，終於再度飄香。兩大鍋香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天，連口蹄疫都沒有休那麼多天。宜蘭城隍廟口切仔麵店必點的黑白切，肝連、豬肺、嘴邊肉，不少當地人一吃就是十幾年。豬肉禁宰令終於解除，相關美食重出江湖，恢復正常供應，也吸引大批民眾周末趕緊來一飽口福。

