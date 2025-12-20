豬竹計畫豬糞變黑金 養肥作物

新北市農業局為解決排泄物汙染問題，推動「豬竹」計畫媒介豬農與筍農，將排泄物處理後化身黑金肥料。（本報資料照片）

新北市有107間養豬場，每年產出排泄物驚人。新北市農業局為解決排泄物汙染問題，推動「豬竹計畫」，媒介豬農與筍農，將排泄物處理後化身黑金肥料，2年下來不僅讓農作物長得更好，也解決不少排泄物汙染問題。國民黨籍議員黃心華則提醒，主管機關仍需持續監督及輔導各據點的施行成效。

農業局長諶錫輝提到，「豬竹計畫」推行是因為當時想到五股、八里一帶有很多農民種植綠竹筍，加上養豬場排泄物容易汙染環境，便希望排泄物可以循環產生經濟用途，目前施行2年獲得不錯的回響。

廣告 廣告

農業局補充，畜牧糞尿經一定時間的厭氧消化後產生沼液沼渣，轉化成資源提供轄內農友再利用於農地施灌或肥料用途，不僅取代部分化學肥料，降低農友生產成本，更可以降低汙染風險。

農業局於民國114年度累計已核定達27家養豬場，沼液沼渣澆灌量超過1.8萬公噸，回收水澆灌量也超過0.8公噸，沼液沼渣具豐富肥分，讓土壤增加有機質恢復生機，不僅使水資源達到循環再生利用目標，更有效維護溪流品質及環境生態，達成對環境友善及永續的效益。

黃心華表示，透過「動植物共生循環」的技術而發展的豬竹計畫，不僅讓環境汙染減少、化學肥料使用量較低，也讓農作物生長更好，可謂三贏局面。

黃心華強調，主管機關仍需持續監督及輔導各據點的施行成效，包括沼液、沼渣處理設備是否維持正常運作，鄰近的水體和土壤是否有異常汙染累積等，甚至對於大型的畜牧產業，也可以思考進一步增加生植能發電的可能性，如此更能達到環境友善和永續經營的目標。