豬糞10cm清消沒用…將換「全場火燒焚毀」上場？台中市政回應了

記者陳佳鈴／台中報導

該豬場環境充滿大量有機物質，豬糞堆積嚴重，使得消毒劑難以滲透並發揮作用。(圖/翻攝畫面)

台中市梧棲區一處養豬場日前豬隻驗出非洲豬瘟病毒陽性，發生非洲豬瘟的案場，雖已兩度進行清消，現場仍髒亂不堪，且不只養豬的案場內，因為老農住家與養豬場相連，就連老農住家、大門口及出入車輛均檢出病毒陽性反應，顯示病毒已擴散至環境各角落，防疫形勢嚴峻。對此，有專家指出，現場豬糞層厚達十公分，消毒作業幾乎無法發揮效果，即使動員國軍化學兵進場協助，恐仍難以徹底根除病毒。專家直言，若清消仍無法奏效，恐須考慮「全面圍場焚毀」，以徹底防堵疫情擴散。

根據中央與防檢署專家現勘，該豬場環境充滿大量有機物質，豬糞堆積嚴重，使得消毒劑難以滲透並發揮作用。專家指出，即使採人工刮除、重複清洗方式，也難達到真正的無毒環境。現場已有建議，若經再次檢測仍出現病毒陽性，應評估全場封鎖並進行焚毀作業，以防疫情持續殘留擴散。

有專家指出，現場豬糞層厚達十公分，消毒作業幾乎無法發揮效果，即使動員國軍化學兵進場協助，恐仍難以徹底根除病毒。專家直言，若清消仍無法奏效，恐須考慮「全面圍場焚毀」。(圖/翻攝畫面)

中央獸醫研究所也坦言，案場確實存在「消毒不完全」的情況，並指出是否採焚毀處理，應由台中市政府依實際情形決策。

台中市政府農業局則表示，已於昨（31）日動員國軍化學兵進場，執行全場強化消毒任務，後續將依環境採樣與病毒檢測結果評估清消成效，再與中央及防疫專家研議下一步處置方案。

防疫專家警告，非洲豬瘟病毒極具環境耐受性，能在糞便與土壤中存活數週，若現場清消不到位，將可能形成長期污染源。若再出現病毒陽性樣本，焚毀整場將成為唯一可行的「終局手段」。

