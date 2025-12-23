豬肉之後再打乳製品！中國歐盟貿易戰煙硝起

示意圖／shutterstock達志影像

中美之間的激烈貿易戰才剛在釜山川習會後，獲得緩解；中國與歐盟之間的貿易糾紛，卻是煙硝味越來越濃。北京當局宣告周二(12月23日)起對歐盟的部分乳製品，開徵最高42.7%的臨時反補貼稅。前一周，中方才剛宣告對歐盟的豬肉與相關製品徵收長達5年的正式反傾銷稅，連續貿易動作讓歐盟高分貝反彈，但仍維持談判可能，尤其歐方證實，已經與北京就電動車最低價格保證取代反補貼稅展開磋商。關稅之外，荷蘭與中國就安世半導體的爭議，仍未能獲得解決，這讓至少三間在中國的本田合資廠，以及一間本田日本廠，因為晶片短缺被迫停產。

想吃正宗的香濃起司搭配歐式麵包，未來在大陸恐怕得花更多錢才買得到了。

因為中國商務部宣布，從周二(12月23日)起，對歐盟進口的部分乳製品開徵「臨時反補貼稅」，稅率從21.9%起跳，最高達到42.7%，涉及產品包括生鮮起司、加工起司、藍紋起司以及部分牛奶與鮮奶油。相關作法立即引發歐盟反彈與譴責。

歐盟執委會貿易議題發言人 吉爾（Olof Gill）：「執委會的評估是，這項調查建立在存疑的指控，以及不足的證據之上，因此這些措施是不合理且無必要。執委會已就中國發起的這項乳製品調查，向世界貿易組織提起訴訟。」

儘管這個稅率只是暫時，需要等待明年2月調查結束，相關稅率才會正式拍板定案；但這個暫時性決定，已經讓歐洲起司生坦大國之一的法國，業界憂心忡忡。

法國國家乳製品產業聯合會執行長 澤維爾于阿爾（François-Xavier Huard）：「如果只持續兩個月，我會說這很痛苦，但我們仍然可以應付。但如果這些關稅得到確認並永久實施，那將是災難性的。在那種情況下，事情就很簡單：我們將不得不接受法國對中國市場的出口能力將大幅減少，甚至可能完全停止。」

尤其半個月前，法國總統馬克洪才剛親身訪問北京與四川，還與大陸國家主席習近平同遊都江堰；沒想到前腳剛走，就遭遇中方的乳製品臨時反補貼稅重創。

法國國家乳製品產業聯合會執行長 澤維爾于阿爾（François-Xavier Huard）：「歐洲每年向中國出口10萬噸鮮奶油，其中法國佔一半，即5萬噸。同樣，每年向中國出口數千噸起司，總計6000噸。」

而這已經不是中方近期首次針對歐盟貿易開砲！

上週三(12月17日)，北京當局已經先鎖定歐盟進口的豬肉與相關副產品，開徵為期5年的反傾銷稅，雖然最高設定在19.8%的稅率，已經比原本最高達62.4%的保證金稅率要降低許多，但中方連番針對歐盟的貿易動作，恐令雙邊關係，倍受考驗。歐盟因此不諱言，必須解決彼此的爭議，才可能推進經貿關係。

歐盟執委會貿易議題發言人 吉爾：「歐盟有一系列問題和關切需要解決，這些問題和關切由來已久，甚至可以追溯到數月甚至數年前，例如產能過剩、不公平使用貿易手段，以及貿易逆差等。因此，我們期待中國就這些問題採取實際行動。」

不論是中方最新鎖定的乳製品或是上週的豬肉，外界一般認為，北京當局開徵關稅的起因，都源自歐盟去年下半年，對中國進口電動車開徵的反補貼稅。而歐盟在這方面，也釋出了善意。

歐盟執委會貿易議題發言人 吉爾：「從我們的角度來看，最低價格保證，可以成為我們在反補貼調查後開徵反補貼稅的可行替代方案。」

歐盟證實已與中方就電動車的最低價格保證展開談判，若能消除中國官方補貼帶來的不公平貿易情況，相關反補貼稅有望取消。

但歐中之間，與汽車有關的貿易糾紛，還不只有關稅這一項。

全球汽車晶片重要供應商「安世半導體」在中國東莞的工廠，受到母公司聞泰科技與負責上游晶圓設計製造的荷蘭安世，出現嚴重爭端影響，導致晶圓庫存過低，無法順利出貨。

在晶片短缺下，中國廣汽集團與日本本田合資的三座工廠，被迫從本月29日起，停產五天；至於本田的日本工廠也將在下月初停產兩天。

央視新聞主播：「近日，聞泰科技與安世荷蘭負責人進行了首輪協商，就各自關切的問題進行了解釋和澄清，並同意繼續保持溝通。」

儘管中方證實，聞泰已經與荷方坐下來談，中國商務部也持續向荷蘭當局喊話，要求撤銷對安世半導體的相關行政命令而不僅是暫停接管，以推動荷蘭企業法庭撤銷影響聞泰科技控制權的裁決。然而…

前中國歐盟商會主席/顧問公司合夥人 伍德克（Joerg Wuttke）：「稀土危機和安世半導體的案例，確實讓人們重新思考未來的發展方向，或許應該考慮在其他地方設立替代方案。」

安世半導體前CEO 謝珀（Frans Scheper）：「是的，我認為荷蘭政府目前除了盡可能給予安世荷蘭足夠的空間，使其成功發展之外，不應該採取更多行動。」

在各方的擔憂與考量下，中荷之間涉及安世半導體的爭議，短期內恐難落幕，而歐中雙方的貿易關係，恐怕也將會加倍顛簸。

