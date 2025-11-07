豬肉今開放屠宰拍賣！民進黨立院開吃滷肉飯 喊「守護台灣豬」

民進黨立法院黨團多位立委早上在議場內吃滷肉飯，並呼籲民眾請繼續守護台灣豬。翻攝林月琴「Threads」。



非洲豬瘟病例沒有往外擴散，農業部宣布昨天中午開放活豬運載，今(11/7)天凌晨開放豬隻屠宰、肉品拍賣，民進黨立法院黨團多位立委早上在議場內吃滷肉飯，並呼籲民眾請繼續守護台灣豬。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，今天是立冬，傳統上是吃薑母鴨、麻油雞還有羊肉爐，但是今天要鼓勵大家愛吃台灣豬，不過他也說，台灣豬回歸當然開心，但接下來有關台中市政府在這起非洲豬瘟事件的責任，民進黨一定追究到底。

立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民進黨立委陳培瑜、吳思瑤、鍾佳濱、賴瑞隆在議場外受訪，並拿起手上的滷肉飯開吃，鍾佳濱說，今天是立冬，傳統上是吃薑母鴨、麻油雞還有羊肉爐，但是今天要鼓勵大家愛吃台灣豬，而且手上的爌肉飯看起來特別肥滋滋，「很開心，因為我們的豬回來了。」

農業部宣布今天開放豬隻屠宰、肉品拍賣，民進黨立委在議場外吃滷肉飯。陳祖傑攝

鍾佳濱表示，台灣豬回歸當然開心，但接下來有關台中市政府在這起非洲豬瘟事件的責任，民進黨一定追究到底，因為過去兩週豬農有損失，民眾沒有豬肉可吃，市府螺絲掉滿地，一定要提出司法究責。

結束受訪後，民進黨立法院黨團多位立委在議場內吃滷肉飯，郭國文在社群平台分享跟陳俊宇、王義川的吃飯合照，表示慶祝台灣防堵非洲豬瘟成功，因此特別準備了肉燥飯跟控肉飯當早午餐，「久違的台灣味，讓我們格外珍惜。」他提到，這次防疫成功，要感謝第一線防疫人員的辛勞及全民的配合與努力。

立委林月琴也分享影片，表示本土溫體豬肉今天正式回歸拍賣市場，接下來三個月是關鍵期，只要沒有新增案例，台灣就能申請重回非疫區，請大家繼續守護台灣豬。

民進黨立法院黨團多位立委早上在議場內吃滷肉飯，並呼籲民眾請繼續守護台灣豬。翻攝郭國文「Threads」。

