豬肉回來了！台中黃昏市場剁肉聲響起 婆婆媽媽搶購補貨

台中南屯黃昏市場豬肉攤今天下午響起久違的剁肉聲。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕豬隻禁運昨天(6日)中午解禁，今天開放批發屠宰，中午過後，台中市區黃昏市場迎來久違的新鮮溫體豬肉，婆婆媽媽們紛紛採買，讓原本冷清半月的市場豬肉攤再現熱絡景象。

記者下午4點左右實地走訪南屯的黃昏市場，只見豬肉攤老闆們忙著分切、秤重、打包，剁肉聲此起彼落，攤位上鋪滿鮮紅色豬肉，吸引許多人圍觀挑選。穿紫衣的婦人一邊與老闆討價還價，一邊笑說：「家裡冰箱都快沒肉了，今天一定要多買一點！」

攤商說，市場停業近半個月，損失慘重，「以前一天可賣3到20頭豬，這段時間什麼都沒有，只能整理攤位、等消息。」廖姓攤商也說，今天批到新貨後立刻開工，下午就能販售，價格與疫情前相差不大，「大家終於能吃到真正的新鮮溫體豬。」

據了解，國內豬隻需經過拍賣及屠宰程序，黃昏市場成為首批恢復販售的地點之一，而中部最大建國市場等大型批發市場則預計明天上午全面復市。

婆婆媽媽們紛紛採買。(記者許國楨攝)

