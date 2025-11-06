台灣非洲豬瘟防疫禁運禁宰15天期間即將結束，各地肉品市場與菜市場正積極清潔消毒，準備重新開張。然而，禁運期間豬隻平均增重10公斤，加上大量豬隻同時出欄，市場恐面臨供過於求，豬農憂喜參半。有攤販坦言，休息2週損失逾20萬元，期待趕緊恢復營業賺錢。消費者也表達「很高興能夠再次買到肉」！但業者擔心，肉質可能過於肥腴，豬肉市場重啟恐經歷一段震盪期。

「豬肉回來了」禁運15天後重返市場 豬隻暴肥10公斤 價格恐跌。(圖／TVBS)

台灣非洲豬瘟防疫禁運禁宰15天期間即將結束，各地肉品市場與菜市場正積極進行清潔消毒，準備迎接溫體豬的回歸。從11月6日中午12時起，豬隻將獲准上車運送，各地肉品市場拍賣與電宰作業將恢復正常，菜市場則預計11月8日重新開張。然而，由於禁運期間豬隻體重增加約10公斤，加上大量豬隻同時出欄，市場可能面臨供過於求的情況，導致毛豬價格可能從疫情前的每公斤94元下跌至80至85元。

菜市場攤販們正忙著全面清洗打掃攤位，為11月8日的重新營業做準備。(圖／TVBS)

菜市場攤販們正忙著全面清洗打掃攤位、砧板、刀具並進行消毒，為11月8日的重新營業做準備。一位菜市場攤販表示，這次休息兩週期間感到非常疲累，因為人真的不能沒有工作。他估計，包括員工薪資、家裡水電費和市場水電費在內，損失至少達20多萬元。攤販們對於能夠恢復工作、重新賺錢感到開心。

消費者對於豬肉即將重新上市也表達期待。有消費者表示很高興能夠再次買到肉，因為在禁售期間無法購買豬肉，同時也對無法營業的廠商表示同情。

各地肉品市場同樣忙於清潔消毒工作。(圖／TVBS)

各地肉品市場同樣忙於清潔消毒工作，工作人員全副武裝，穿著防護衣噴灑消毒劑。豬農對於解封後的市場情況則感到憂喜參半。一位豬農解釋，豬隻多養15天至少增重10公斤左右，這會導致價格較差，再加上所有農戶的豬隻都將同時出欄，實際價格走勢還有待觀察。

一般而言，適合屠宰的豬隻重量為每隻95至130公斤。經過15天的延後出欄，每隻豬估計增重10公斤，已超出最佳屠宰重量。雖然解封後豬隻供應增加，市場需求也會提高，但業者仍預估供過於求的情況將使毛豬價格略為下跌，需要約4天時間才能回穩。依賴溫體豬肉的爌肉販等業者也擔心，豬隻多養15天後肉質可能過於肥腴，而15天的累積量需要時間消化，豬肉市場在重新開放後可能會經歷一段震盪期才能恢復原有秩序。

