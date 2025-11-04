即時中心／潘柏廷報導

為了防堵非洲豬瘟疫情擴大，中央下令全國禁宰禁運15天，外界好奇是否能在11月7日解除禁令；行政院長卓榮泰今（4）日不僅表態，中央應變中心明（5）日中午會做出是否能完全解封的決定，以及他被質詢時也坦言期待週末可以吃到滷肉飯。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱擔心解封後有大量豬隻流入市場，導致豬價大跌，因此發函給農業部、經濟部，並提出3點呼籲以確保豬肉產業的生計。

鍾佳濱今天在臉書提到，今天卓榮泰在質詢時表示，期盼週末可以吃到滷肉飯，「我相信這不只是卓院長個人的希望，更是全國人民的盼望」。

話鋒一轉，鍾佳濱指出，明天，中央應變中心將決定，台中豬瘟影響全國禁運禁宰是否解封，而他認為解封後，若有大量豬隻流入市場，恐怕導致豬價大跌，相關部會必須積極研擬對策。

他認為，務實防疫的下個階段，是穩定民生，最後才是究責，因此他也提出3點呼籲，以確保豬肉產業的生計：第一，為避免養豬戶於解封後大量釋出豬隻，影響肉品價格，持續提供農民補貼措施；第二，為保障消費者權益，避免豬肉價格波動，加強聯合稽查，確保價格合理，保障消費者權益；第三，協調肉品加工業者加量收購與凍存豬肉，給予補貼。

最後，鍾佳濱強調，台中市政府仍然閃躲飄，但此次造成的全國性經濟損失不是噴口水就可以解決；務實防疫，確實守護屏東豬農與全國消費者的權益，這才是及時拆彈，化解危機。





原文出處：快新聞／豬肉將解封？ 鍾佳濱提3點籲「確保豬農生計」

