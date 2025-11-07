豬肉批發解禁！ 基隆廟口夜市攤商 提前整理攤位備戰

基隆市 / 綜合報導

全國沒發現第二例非洲豬瘟，達到清零目標，今(7)日批發和屠宰解禁！休息超過兩週的基隆廟口夜市攤商，迫不及待，一早就出現在攤位，不少老客人以為恢復營業，開心等著要消費！不過攤商說，最快明日才有肉，只是先來整理，提前熬湯，週末才能迎接人潮！不過，新竹有水餃店，預期解禁後，肉品可能短缺，不急著這兩天，預計下週一，準備好才開店迎客。

舀起滿滿一杓豬腸和薏仁，用庫存豬肉苦撐的肉粽店，終於盼到疫情過去批發解禁，不然生意就快要做不下去，新竹肉粽店家說：「存貨也不夠了啊，就是要缺貨啦，傳統台灣人還是習慣豬肉的料理，如果(疫情)再久一點，可能大家就會撐不住了。」

堅持用溫體豬肉做餡料，水餃店有預期心理貼出公告，肉品短缺立冬開始連休三天，下週11日才恢復正常營業，不急著趕在解禁後這幾天，新竹水餃店家說：「開放但是也是要上盤的廠商嘛，等到我們這邊下盤的廠商到現殺的話，其實時間上也是要到下禮拜才會開始比較正常。」

基隆廟口夜市掃過去，從上個月底疫情爆發後，基隆廟口夜市不少攤商，只能先暫停營業休息去，但7日一早攤位有動靜，老饕趕緊詢問開店了嗎，記者VS.基隆廟口夜市攤商說：「(搶第一波就有了)沒有啦明天才有肉啦，明天才有肉啦，現在要大掃除啊，那麼多天沒有營業，所有的都要再打掃一遍啊。」

賴以為生的攤位，已經被厚厚一層灰覆蓋，攤商把鍋碗瓢盆，全部拆開仔細沖洗乾淨，堅持不用冷凍豬肉，才能讓人齒頰留香，記者VS.基隆廟口夜市攤商說：「上一代傳下來這樣子，幾十年，而且我們這都自己炸的，(很香)，我們不用冷凍的豬肉就是這樣子。」

除了打掃也有提前來作業，切好白蘿蔔備料熬煮高湯，就為了等週末重新來營業，針對經濟部補助傳統市場，生鮮豬肉攤每攤各三萬元，下游小吃攤的損失自己吞，記者VS.基隆廟口夜市攤商說：「因為肉攤是供應我們，他一個供應我們好幾十個，大家要補助，哪有辦法啦。」現在最重要的是把攤位整理好，摩拳擦掌趁週末天好天氣人潮多，要讓大家再嚐嚐熟悉的美味。

