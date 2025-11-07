豬肉拍賣禁令今解封 陳駿季：防疫工作仍不鬆懈

（中央社記者林敬殷台北7日電）非洲豬瘟疫情清零，今天0時起，全國恢復活豬拍賣與屠宰。農業部長陳駿季表示，雖然已經解禁，防疫工作不能鬆懈。由於15天沒有豬肉吃，截至下午1時30分，本島有16個批發市場有批發作業，豬價約在每公斤新台幣96元到110元，相當於開紅盤。

立法院下午繼續進行總質詢，陳駿季會前受訪時，對於全國恢復活豬拍賣與屠宰做上述表示。

陳駿季指出，雖然現在解禁，但是防疫仍不可以鬆懈，本週持續監控所有豬隻進入批發市場的情況，如果有疑似流鼻血等可疑症狀時，還是會做相關的採檢。

對於豬價價格，陳駿季說明，台灣本島有20個批發市場，今天開始陸續啟動拍賣，到今天下午1時30分，16個批發市場有批發作業，現在大約在每公斤96元到110元，相當於開紅盤，15天沒有豬肉吃，所以今天有這樣的承銷交易。

媒體詢問台中市政府在此次非洲豬瘟疫情的缺失與責任，陳駿季回應，中央災害應變中心處理的是防疫問題，防疫過程有很多疫調的結果，相關疫調結果最主要是針對案例廠的來源跟流向，目前已經比較明確掌握，後續必須檢討跟精進的地方，會召開相關會議來討論。

此外，有媒體追問台肥董座人事爭議，陳駿季表示，他沒有辦法說明，相關上市公司都是由上市公司董事會決定董事長人選。（編輯：張若瑤）1141107