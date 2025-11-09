豬肉攤人潮回流 南市府：確保價格、供應穩定

〔記者王姝琇／台南報導〕中央解除豬肉屠宰限制，台南各傳統市場豬肉攤昨(8)日全面恢復營業。市長黃偉哲關心肉品供應、價格變化及攤商備貨狀況，也呼籲民眾選購在地生鮮豬肉，支援本土產業，共同守護食品安全與台南的經濟活力。

經發局長張婷媛表示，台南豬肉供應量穩定，感謝攤商在防疫與品質維護上的辛勞，將持續掌握市場供應狀況。恢復營業人潮也明顯回流，購買意願提升，目前仍維持以往價格，市府會確保價格穩定、貨源充足，讓民眾買得安心、吃得放心。

黃偉哲表示，豬肉是民眾日常飲食的重要食材，隨著市場溫體豬販賣恢復營運，購買需求也明顯提升，市府會持續監控市場供需與價格波動，穩定肉品市場秩序，並確保食品衛生安全，讓市民能安心選購，享用新鮮美味的在地食材。

市場處代理處長林士群表示，市場處也持續派員加強督導及持續宣導攤商落實食品衛生安全，同時也在進行相關列管公、民有市場生鮮活體豬肉攤商補助及員工援助計畫的造冊與相關作業，也感謝各生鮮活體豬肉攤商在休市和復市期間的配合，真正的展現了臺南傳統市場的活力與溫度。

