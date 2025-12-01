豬肉攤商注意！非洲豬瘟補助申請只到12/10

▲經濟部擴大豬肉攤商補助-中市府第二波申請將截止。（圖／台中市政府）

[NOWnews今日新聞] 因應非洲豬瘟疫情防控政策，農業部自今年10月22日公告實施「禁運禁宰」措施，全國豬隻運輸及屠宰作業暫停，生鮮豬肉供應中斷，攤商營運受創。為協助傳統市場豬肉攤商因非洲豬瘟禁宰期間造成的營業損失，台中市政府經發局配合經濟部擴大補助方案，已於11月10日公告受理第二波補助申請，期限至今年12月10日止，台中市經發局今（1）日特別提醒，尚未申請攤商儘速備妥資料於期限內提出申請，逾期不予受理。

經發局表示，截至11月27日止，第二波擴大申請已受理235件。因申請期限將屆，尚未申請者請把握最後受理機會，申請文件以郵寄或親送方式送達台中市政府經濟發展局市場管理科（地址：台中市西屯區台灣大道三段99號惠中樓5樓），信封上請註明「經濟部豬肉攤商補助申請」。相關資訊可參考經發局官網。

經發局提醒，為確保補助作業公平性，除書面審核外，經發局將視需要派員實地查核，請申請人務必據實申報並主動配合。如有隱匿不實、虛報或重複申請情形，除取消資格外，並將追回已撥付款項。

