豬肉攤商看過來！經部曝補助3萬元申請方式、時間一次看
【記者許麗珍／台北報導】非洲豬瘟禁宰15天，補助肉攤3萬元由經濟部負責執行。經濟部表示自禁宰禁運期限解除後開始受理申請，由全國22個縣市政府造冊審核確認，補助款可直滙攤商的銀行帳號。
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天。行政院昨（30日）通過補助方案，包括對廚餘養豬場的飼料差額及廚餘清運油資補助，以及一級生產鏈從業人員、業者輔導補助。其中補助豬肉攤3萬元由經濟部負責執行。
經濟部表示，為減緩非洲豬瘟疫情禁宰禁運對傳統市場豬肉攤營運造成的衝擊，協助攤商度過難關，穩定生計，針對各地方政府列管有案的公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉的攤商，於禁宰期間，也就是114年10月22日12時至114年11月6日12時，共15天，針對無法營業的豬肉攤，每攤補助新台幣3萬元。
經濟部表示，上述補助方案，將自禁宰禁運期限解除之後，開始受理申請，並由全國22個直轄市或縣(市)政府造冊審核確認後，函送商業發展署辦理。
商業發展署將就補助申請審核無誤後，補助款項將可直接撥付到攤商提供的銀行帳號。攤商可洽自治會或地方政府瞭解登記資訊。
有問題想洽詢補助方案事項的攤商，可撥打經濟部馬上辦中心專線：0800-280-280轉2「非洲豬瘟補助措施」，經濟部表示服務時間是每天上午8時30分至下午9時整。
