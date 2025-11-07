豬肉攤商補助從寬認定

針對部分地方政府對於中央補助「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失」有疑義，經濟部表示，本補助的目的在於協助豬肉攤商度過停業期間所受影響、穩定攤商生計，經濟部將本著積極協助的精神，支持販售溫體豬肉的業者度過難關。只要地方政府願意造冊列管、只要是販售溫體豬肉的相關產品（包含內臟），經濟部都會從寬認定，納入補助對象。相關規範經濟部商發署已於十一月三日與地方政府透過視訊會議說明協調，務求兼顧攤商權益與補助作業便捷。

有鑑於市場中攤商販售生鮮溫體豬肉及內臟等商品，有須即時處理或銷售、無法保存的特性，經濟部審認這類豬肉攤商的業者受防疫規範影響嚴重，經濟部已在十月三十日宣布將補助每攤三萬元，以協助販售生鮮溫體豬肉或內臟之攤商，降低其因配合防疫所產生的營運衝擊。

經濟部表示，地方政府列管之公、民有零售市場、攤販集中場，皆為補助對象。若原本地方政府尚未列管之攤商，請地方政府積極將符合補助資格的豬肉攤商納入列管名冊，以提供經濟部進行補助，未來也同步強化政府對市場及攤商的管理與掌握。

經濟部呼籲各界正確認知補助規範，避免誤傳，並共同支持解封後產業復興工作，保障攤商生計與傳統市場穩定營運。