豬肉攤有老鼠分食！ 業者：肉販送來不知情 將加強注意

屏東縣 / 綜合報導

屏東新生路傳統市場，有民眾目擊，豬肉攤上出現老鼠群，仔細數，數量高達9隻，牠們大口啃食餐檯上豬肉，讓目擊民眾覺得太離譜，事後還看到，業者若無其事把豬肉吊起，繼續販售，直呼「誰吃到誰倒楣」。我們實際回到攤位，業者澄清，當時是屠宰業者在攤商營業前就放置在豬肉檯上，所以並不清楚狀況，未來會多加留意；屏東市衛生局接獲消息後，也派員前往稽查，一旦發現違規將進行開罰。

紅潤肥沃的豬肉，放在市場餐檯上，不過，目擊民眾說：「什麼鬼東西啊，賣豬肉的。」一旁好幾隻老鼠，專注大口的啃著豬肉，仔細一數，目擊民眾說：「超噁的。」至少出現九隻老鼠，這模樣，民眾看傻眼，沒想到，店家疑似，事後還將豬肉吊掛起，繼續販售給顧客，畫面震驚網友，紛紛留言寫下，「這是在吃尾牙吧」，「誰吃誰倒楣」。

而這地點是，屏東新生路上的市場，我們實際前往，並未目擊，影片中情形，但業者有話要說，業者說：「豬應該12點就來了，來了，我還沒來，所以不清楚，他來就會放在桌上，我每天都有清掃地板，用水清洗。」業者澄清自己不知情，豬肉遭老鼠啃食，全因開店前，豬肉就被屠宰業者，運至攤販上放置，從現在起會加強防範。

屏東縣食品藥物管理科科長陳彥任說：「立即派員辦理行政調查如違規事實明確，令業者限期改正屆期不改正，處6萬元以上兩億元以下罰鍰。」針對轄內市場，豬肉攤販，出現老鼠啃食情況，衛生局接獲消息後，派員前往稽查，一旦有不符合規範或違規情況，將要求業者改善，否則將依食安法進行開罰。

