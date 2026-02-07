豬肉攤老闆質問政策！黃國昌尬笑 他嗆：不把支票開出來你要怎麼選？

即時中心／林韋慈報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（7）日與新北市議員陳世軒前往新莊宏泰市場掃街、發春聯，未料一開始就遭遇「震撼教育」。一名豬肉攤老闆當場直球提問：「你要把新北帶到什麼地方去？」黃國昌回應「帶到更好的地方」，卻未能說服老闆，對方隨即追問：「不是這樣，你要講清楚，哪邊更好？我要聽你講出來。」

豬肉攤老闆更自稱「我票很多，我有30票」，要求黃國昌具體說明施政方向。黃國昌提到「年輕人要有未來」，老闆則當場回嗆：「我們要的是福利！」當黃國昌進一步說明年輕人與長者相關政策時，豬肉攤老闆再度打斷，直接點出具體訴求：「你提到銀髮族，那我給你一個意見，65歲以上假牙要補助多少？蘇巧慧說5萬，你敢不敢把支票開出來？」

老闆強調，雖然自己還沒滿65歲，但新北是大家一起打拼的，這些都是公共政策問題，並直言：「不然你要怎麼選？」黃國昌只能尷尬大笑回應。

一旁的陳世軒與黃國昌試圖打圓場，指出在立法院已通過編列400億元給新北市。未料豬肉攤老闆再度反擊：「好，新北多400億是對，那我問你，為什麼花蓮多70幾億？為什麼高雄少200億？用人口比例算，對不對？那雲林憑什麼倒楣？」一連串質問，讓兩人當場語塞，氣氛一度僵住。

