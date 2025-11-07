豬肉攤解封大排長龍 價格略漲

國內豬隻禁令解除，昨起恢復拍賣。昨天全台毛豬行情介在每公斤96元至110元之間，平均103.01元，與禁宰禁運前封關日平均價99元相比略有上揚。至於廚餘養豬禁令是否解除？環境部長彭啓明昨表示，目前四百多家廚餘養豬場年底前將補助裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」，未來蒸煮的溫度與時間將全程雲端連線，杜絕防疫漏洞。

業界人士指出，拍賣首日因市場需求加上冷凍庫存偏低，帶動價格走高，後續行情仍須視下周產銷狀況而定。雲林肉品市場總經理黃加安坦言，這是上任7年來最煎熬的兩周，為穩定豬價，他逐一拜託承銷商「護盤」提高採購量。15天禁宰累積的量尚需2個月才有辦法消化。

廣告 廣告

多處黃昏市場昨天下午開市，豬肉攤前大排長龍，新鮮豬肉、豬腿擺上攤位，消費者搶購時直說「等好久了」。台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤昨重新開張，攤位前菜籃族欣喜「終於吃到豬肉了！」有豬肉攤商說，豬隻普遍變肥，民眾很多天沒豬肉可買，因此買氣強強滾。

黃姓菜藍族說，昨天剛好是立冬，下午來買肉要燉補。李姓菜藍族說，家人愛吃豬肉，一口氣花了逾千元買豬肉，要煮麻油松阪豬等，還笑稱剛好普發現金1萬元，要來買豬肉吃個夠。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠說，全面禁止廚餘養豬才是杜絕非洲豬瘟的根本作法。不過，彭啓明表示，全國有四百多家廚餘養豬場，加上各縣市的廚餘處理量能仍不充分，如果貿然全面禁養，廚餘去化會是大問題；因此必須建立一套嚴格的管理系統，確保豬場可以安全去化廚餘。

他解釋，廚餘養豬須通過環境部、農業部和地方政府跨部門的聯合稽查；其次是強制安裝「即時監測系統」，在蒸煮設備裝設監視器與溫度探針，確保溫度達到標準；也要修訂行政命令將監測機制法制化。

彭啓明說，即時監測系統一套約十幾萬元，政府將補助一半。多名用廚餘養豬的豬農都說，配合政府規定，廚餘養豬成本較低，若改用飼料，黑豬養殖成本暴增，產業一定倒；支持政府強制裝設監測系統，比起整個產業崩潰，這點錢微不足道。

【看原文連結】

更多udn報導

櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕

落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則

19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」

伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡