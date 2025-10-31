豬肉攤超慘！90%因非洲豬瘟停業 北市：免收1個月租金「再補助1萬元」

生活中心／賴俊佑報導

台北市市場處宣布，受非洲豬瘟影響的豬肉攤除了免收1個月租金，再補助1萬元。(圖／記者賴俊佑攝影）

台中爆發全台首例非洲豬瘟案例，行政院10月26日宣布豬肉禁運、禁宰延長10天，到11月6日中午止；台北市市場處今(31)宣布，針對公有市場受影響的633攤豬肉攤，除免收1個月租金外，再加碼補助每攤1萬元，以減輕攤商無法營業的經濟壓力。

台北市市場處表示，根據統計公有市場豬肉攤停業比率逾9成，顯示生計受到明顯衝擊，為協助攤商度過營運困難，市府決定在免租基礎上再加碼補助，以減緩禁宰禁運造成的損失

另對其他因豬瘟影響無法營業的雜貨類（含豬肉食品）1,124攤及飲食類（豬肉料理）310攤，仍可依實際停業日數向市場處申請租金減免。

市場處強調，此次加碼補助是支持公有市場豬肉攤商的重要措施，除穩定攤商信心外，也期望藉此維持市場經濟運作穩定，讓民眾在禁宰期結束後能儘快恢復正常採買。市場處將持續關注中央政策及疫情發展，倘禁宰、禁運期間延長，本市將再研議延長免租措施。

