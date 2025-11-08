豬肉攤開市 盧秀燕市場關心豬肉供需、為攤商打氣

豬肉攤開市，台中市長盧秀燕周末一早到建國市場，關心豬肉供需、為攤商打氣。（圖：中市府提供）

非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，台中市長盧秀燕今天（8日）一早7時30分，到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，為攤商打氣。盧秀燕說，隨市場溫體豬販售逐步恢復營運，購買需求明顯提升，市府會繼續觀察市場價格及供應情形，並確保食品衛生安全，讓市民能安心選購新鮮國產食材。

盧秀燕指出，隨著零售市場溫體豬肉販售恢復營運，市民期待已久，今日部分攤商備貨量有增加，有業者甚至準備平日1倍以上的存貨以應需求。部分攤商反映，因進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡。

廣告 廣告

盧秀燕表示，台中市重視國產肉品品質與市場秩序，除維持穩定供應外，也會針對價格波動進行觀察與調整。同時，攤商也都做足準備，維護公共安全衛生，讓市民能安心選購，享用新鮮美味的在地食材。

有豬肉攤老闆表示，今日價錢差不多，很高興終於可以正常開工，認為這幾天禁宰影響不少，但市府動作快、市場恢復也順利，看今天人潮就知道，大家都在等新鮮的溫體豬。

經發局說，周末上午建國市場肉攤40家攤商全部恢復營業，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約800元至1,200元之間，五花肉販售予民眾價格則是每斤約160元至180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足，感謝攤商這段期間的配合與辛勞。（寇世菁報導）