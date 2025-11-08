豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
【民眾網諸葛志一臺中報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤 8日全面回歸正常。台中市長盧秀燕一早7時30分就來到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，與攤商寒暄打氣，與民眾互動，了解大家的購買心聲。
盧秀燕表示，隨著市場溫體豬販售逐步恢復營運，購買需求也明顯提升，市府會繼續觀察市場價格及供應情形，並確保食品衛生安全，讓市民能安心選購新鮮國產食材。
盧秀燕指出，隨著零售市場溫體豬肉販售恢復營運，市民期待已久，今日部分攤商備貨量有增加，有業者甚至準備平日1倍以上的存貨以應需求。部分攤商反映，因進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡。
有豬肉攤老闆表示，今日價錢差不多，高興終於可以正常開工，認為這幾天禁宰影響不少，但市府動作快、市場恢復也順利，看今天人潮就知道，大家都在等新鮮的溫體豬。
經發局說明，今日上午建國市場肉攤40家攤商全部恢復營業，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約800元至1,200元之間，五花肉販售予民眾價格則是每斤約160元至180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。
