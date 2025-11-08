豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
記者陳金龍／台中報導
因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤八日全面回歸正常。台中市長盧秀燕一早就來到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，與攤商寒暄打氣，與民眾互動，了解大家的購買心聲。盧秀燕表示，隨著市場溫體豬販售逐步恢復營運，購買需求也明顯提升，市府會繼續觀察市場價格及供應情形，並確保食品衛生安全，讓市民能安心選購新鮮國產食材。
盧秀燕指出，隨著零售市場溫體豬肉販售恢復營運，市民期待已久，昨日部分攤商備貨量有增加，有業者甚至準備平日一倍以上的存貨以應需求。部分攤商反映，因進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡。
盧秀燕表示，台中市重視國產肉品品質與市場秩序，除維持穩定供應外，也會針對價格波動進行觀察與調整。同時，攤商也都做足準備，維護公共安全衛生，讓市民能安心選購，享用新鮮美味的在地食材。
有豬肉攤老闆表示，昨日價錢差不多，高興終於可以正常開工，認為這幾天禁宰影響不少，但市府動作快、市場恢復也順利，看昨日人潮就知道，大家都在等新鮮的溫體豬。
經發局說，昨日上午建國市場肉攤四十家攤商全部恢復營業，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約八百元至一千二百元之間，五花肉販售予民眾價格則是每斤約一百六十元至一百八十元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足，感謝攤商這段期間的配合與辛勞。
