豬肉攤「禁宰令」損失慘重 陳瑩、莊瑞隆赴市場提醒：每攤能領3萬補助

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台中爆出首件非洲豬瘟案例，農業部下令全台豬隻禁宰禁運15天，防止疫情擴散，禁令於7日正式解除，但已造成傳統市場攤商短期內營收驟減、損失慘重。對此，民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今（8）日前往台東肉品市場，向攤商宣導經濟部最新公告的「豬肉攤商營業損失補助方案」，說明申請流程與資格，協助業者儘快申請每攤3萬元的補助。

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今（8）日前往台東肉品市場，向攤商宣導經濟部最新公告的「豬肉攤商營業損失補助方案」。（莊瑞隆辦公室提供）

依據經濟部公告，專營販售生鮮溫體豬肉之攤商，每攤可申請補助新臺幣3萬元，由台東縣政府統籌造冊、受理申請，若民眾對資格條件或申請程序有疑問，可向台東縣政府財政及經濟發展處洽詢，由專人協助確認與辦理，務必把握期限，以免影響權益。

廣告 廣告

莊瑞雄表示，這次非洲豬瘟疫情突發，為防堵疫情蔓延，全台屠宰場與市場須立即配合停止宰殺，台東地區許多家庭型攤商因此無貨可售、收入中斷。他與陳瑩在第一時間向經濟部及農業部反映地方困境，感謝中央迅速採納建議，將市場攤商納入補助範圍，讓受影響的業者能在最短時間內獲得實質協助。

陳瑩表示，台東的市場小攤商多為家庭生計支柱，中央補助是讓大家「喘一口氣」的重要幫助。她也感謝縣府配合加速造冊作業，讓攤商能及時領到補助，迎接市場全面復甦。

莊瑞雄強調，豬肉回來了，市場也回來了，這不僅象徵生活秩序的恢復，更展現出台東在一次次考驗中的堅韌與團結，未來他與陳瑩亦會持續關注，讓中央政策真正落實到攤位前、餐桌上，守護國民的食安，也守住攤商的生計。

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今（8）日前往台東肉品市場，向攤商宣導經濟部最新公告的「豬肉攤商營業損失補助方案」。（莊瑞隆辦公室提供）

更多FTNN新聞網報導

蘭嶼廢棄物堆積如山 環境部同意補助1065萬清運費

王美惠憂豬隻「禁宰禁運」期限延長！卓榮泰曝最快明天決定：盼週末能吃滷肉飯

馬祖昨天又漂來一隻豬屍！管碧玲曝海巡處理SOP：7年178案都假設有非洲豬瘟

