南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東有民眾拍到，在果菜市場外頭的一處豬肉攤，凌晨時屠宰場送來的豬肉就放在檯面上，遭大約有十隻的老鼠啃食，直呼太噁了。記者7日上午實際查訪，業者表示他來的時候並沒有看到老鼠，而豬肉都已經賣完了。由於日前台北才有人感染漢他病毒而死亡，傳統市場的肉品衛生，也讓人不免憂心。





業者表示他來的時候並沒有看到老鼠，而豬肉都已經賣完了。（圖／民視新聞）

民眾深夜直擊這一幕，簡直嚇呆，「這是什麼東西啊，賣豬肉的老闆，你的豬肉被吃了，欸ㄧㄜ，超噁的！全家餐！」豬肉攤的桌上，放著兩大塊剖成一半的豬肉，引來成群的老鼠大塊朵頤，老鼠源源不絕，一直跑出來，大約有十隻，就像是在吃「把費」。其他攤商看到影片直呼：「很恐怖。」老鼠舉辦年終尾牙的地點就在屏東市農會果菜市場外頭的豬肉攤，記者上午來到攤位時，老闆已經做完生意，準備要收工回家。豬肉攤李姓業者：「賣完了，沒肉了，我不知道我來的時候沒看到，哪有老鼠。」

記者實際來到現場，仍然發現有米奇的蹤影。（圖／民視新聞）

業者說，每天深夜十二點左右，屠宰場就會把豬隻送來，會先有拔骨師來將豬隻肢解，之後他才過來，並沒有看到有老鼠。針對鼠輩橫行，他也很無奈，「裏面很多，你說老鼠裡面整排的，你也看到了我剛剛洗好了的地板。」屏東市農會果菜市場主任鄒曜在：「像我們這裡的話，三個月我們就清銷一次，他們外面的話，就不屬於我們市場管轄。」果菜市場撇清，表示果菜市場裏只賣蔬菜和水果，沒有肉製品，外頭的攤位屬私有地，不歸他們管。由於日前台北才有老翁因為感染漢他病毒而死亡，傳統市場的肉品衛生，也讓人不免憂心。食品藥物管理科長陳彥任：「本局接獲通報後，立即派員辦理行政調查，如違規事實明確，命業者限期改正若屆期不改正，處6萬元以上2億元以下罰鍰。」這已經不是第一次有老鼠啃食深夜豬肉攤上的豬肉，傳統市場裏行之有年的營運模式，再度引起議論。













原文出處：噁！ 豬肉攤「米奇吃尾牙」 民眾直擊成群老鼠啃食豬肉

