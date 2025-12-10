豬肉料理饗宴令人垂涎 開放民眾線上訂桌認購

台南市養豬協進會請總舖師烹調的山中嫩筍轟層肉色香味俱全。（農業局提供）

記者翁聖權／新營報導

因應非洲豬瘟疫情帶來的衝擊，台南市養豬協進會預計十二月廿七日（星期六）中午十一點三十分在善化區文康育樂中心舉辦「一一四年度台灣豬安心吃推廣品嘗宣導活動」，推出以豬肉為主菜的料理饗宴，價格超值優惠，開放民眾線上訂桌認購，歡迎消費者多多品嘗享用國產優質豬肉。

農業局指出，這項活動係農業部為因應非洲豬瘟疫情對國內市場的衝擊，委由台南市養豬產業協會強化國產豬肉行銷，並結合產官學共同推廣，辦理品嘗會、冷鏈品牌推廣、食農教育及輔導產業團體辦理行銷推廣活動來，以提升國產豬肉的品牌形象與消費信心。

料理選用在地國產豬肉與農特產做為食材，請總舖師搭配出美味豬肉料理，共有諸事鴻圖五福臨、書閣鸞鳳煨魚翅、蒜味白肉海草蝦、港式奇珍龍虎班、培根粽情八寶飯、山中嫩筍轟層肉、田園窯烤龍鳳腿、霜醬德國脆魯足、罈香豬崽一窩樂、尊爵席悅仙草凍等十道菜色，每桌優惠價四千元、限量四十桌，額滿為止，民眾可把握機會向台南市養豬協進會訂購。 訂購開放時間自即日起至十二月十八日下午五點，額滿為止，訂購專線（０六）六五六九七０二。線上訂購連結：https://forms.gle/EW48aHyzatqdMcgAA。