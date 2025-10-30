豬肉斷糧！巧之味、阿娥水餃「全停業」業者嘆：11/8才有肉

非洲豬瘟疫情持續蔓延，目前禁宰禁運已長達15天，導致許多水餃、鍋貼名店受到嚴重影響。台北知名的巧之味、阿娥水餃等店家已貼出暫停營業公告，南機場夜市的三家水餃店也紛紛停業。業者們表示最快要等到11月8日禁令解除後才能恢復營業。面對原料短缺危機，頂好紫琳蒸餃則採取應變措施，轉而使用原本要外銷的本土豬肉及進口豬肉，但未來供應穩定性仍存在變數。

巧之味貼出暫停營業公告。（圖／TVBS）

非洲豬瘟疫情影響下，禁宰天數不斷延長，許多以豬肉為主要食材的水餃、鍋貼店無奈停業。位於中正區的巧之味從10月30日起已貼出暫停營業公告，表示需等到豬肉恢復供應才能重新開業。一位顧客表示，巧之味的水餃「算滿好吃的」，雖然「價格算滿高」，但恢復營業後仍會繼續支持。巧之味也在臉書同步發布停業訊息，許多饕客紛紛回應表示理解，願意共體時艱。

不僅是巧之味，中山區的阿娥水餃也受到影響，同樣暫停營業。南機場夜市的來來水餃老闆表示，10月30日、31日還有少量豬肉可以賣，但11月1日起就必須公休。由於禁宰令持續到11月6日，最快要到11月8日才能取得新鮮豬肉恢復營業。同樣位於南機場夜市的阿亮水餃也宣布售完即公休，而秀昌水餃則從10月27日至31日都休息，何時恢復營業同樣取決於禁宰禁運令何時結束。

南機場夜市的水餃店也受到影響。（圖／TVBS）

頂好紫琳蒸餃雖然一度受影響，但之後也有因應措施。（圖／TVBS）

面對豬肉短缺危機，頂好紫琳蒸餃採取了不同的應對策略。雖然豬肉品項一度停售，但他們迅速向本土豬肉商購買了原本計劃外銷的豬肉，同時也接洽國外進口豬肉供應商，採取雙管齊下的方式確保水餃和蒸餃能持續供應。然而，店家也坦言，未來豬肉供應是否能維持穩定仍是未知數，目前只能「賣一天是一天」，持續觀察情況。

