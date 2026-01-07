「豬肉王子」蔡小虎挺「菜市場之子」賴瑞隆

▲ 立法委員賴瑞隆7日下午偕同市議員簡煥宗、李喬如、黃彥毓、邱俊憲與參選人黃敬雅在鼓山區美術東二路站路口，向來往市民致意。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數，立法委員賴瑞隆7日持續勤跑基層，下午偕同市議員簡煥宗、李喬如、黃彥毓、邱俊憲與參選人黃敬雅在鼓山區美術東二路站路口，向來往市民致意。

▲ 現場伴隨著宣傳車播送一段熟悉台語男聲，呼籲市民唯一支持出身基層的賴瑞隆，引發路過民眾駐足聆聽，不少人好奇詢問聲音來源，並紛紛要求與賴瑞隆合照；現場氣氛熱絡，成為站路口行程中的一大亮點。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

蔡小虎今天也再度獻聲，以實際行動力挺賴瑞隆。蔡小虎獻聲內容指出，他以「豬肉王子」的身分，誠懇拜託鄉親支持同樣出身菜市場、一路踏實打拚的立委賴瑞隆，並肯定其十年市府政務官、十年立委的完整歷練與政績，期盼給予一位來自基層的人服務高雄、帶領城市前進的機會。

賴瑞隆表示，在上週末舉辦的「真誠無畏之夜」中，除了屏東縣長周春米、全台9位立委好友以及超過300位里長力挺，台語歌王蔡小虎更壓軸驚喜現身，並與他合唱〈挺你到底〉，引起現場熱烈回響。

賴瑞隆指出，蔡小虎出身其立委選區小港，年輕時為了分擔家計曾幫忙家中擺攤賣豬肉；而自己則是菜市場家庭長大，童年時常一邊讀書、一邊幫母親賣肉粽，兩人同樣來自基層、靠雙手打拚，因此特別有共鳴，也因此結下長年深厚的情誼。

賴瑞隆也提到，蔡小虎沒有顯赫背景，卻憑藉毅力與努力，五度五關成為首位五燈獎台語歌唱比賽得主，更成為第一個登上台北小巨蛋的台語男歌手，亦曾獲得金曲獎的肯定；是不折不扣的「高雄之光」。這樣的精神，正是高雄這座城市最珍貴的底蘊。

賴瑞隆強調，高雄的成長歷程，正是由無數努力不懈的市民所堆疊而成。未來，他希望打造一座百業齊發、百工百業行行出狀元的幸福城市，讓每一位願意付出、踏實打拚的人，都能在高雄找到舞台、實現夢想。

此外，針對不少市民在「真誠無畏之夜」後敲碗希望他多唱歌，賴瑞隆也幽默回應，唱歌交給專業的歌手，而城市的未來交給他來承擔；未來的高雄，將是一座不同世代、不同創作領域、多元語言都能發揮的藝文友善之都，讓創意及創作持續被看見、被尊重、被成就。

