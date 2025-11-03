豬肉短缺不用慌！土城醫院營養師：豆魚蛋肉均衡吃更安心
（記者陳志仁／新北報導）近期國內爆發非洲豬瘟疫情，導致豬肉供應減少，引發民眾對餐桌蛋白質來源的關注；新北市立土城醫院營養治療科營養師吳宜真提醒，營養攝取不應依賴單一食物，只要適度調整飲食結構、選擇多元蛋白質來源，即可維持身體所需營養，讓飲食更均衡、健康。
新北市立土城醫院指出，蛋白質是構成肌肉、器官、皮膚與免疫系統的重要營養素，依據國健署建議，蛋白質來源應依「豆製品＞魚肉、海鮮＞蛋＞家禽（雞、鴨、鵝）＞家畜（豬、牛、羊）」順序選擇；在豬肉供應減少情況下，可從其他食材補足蛋白質。
「豆類與豆製品」－黃豆、毛豆、黑豆、豆漿、豆腐、豆干，富含植物性蛋白與膳食纖維且脂肪低；「魚肉與海鮮」－鮭魚、鯖魚、秋刀魚、蝦、貝類、小卷，含優質蛋白與Omega-3脂肪酸，有助心血管健康與抗發炎；「蛋類」－雞蛋方便取得，為完整蛋白質來源；「家禽與家畜類」－雞肉、鴨肉、鵝肉低脂高蛋白，牛、羊肉則富含鐵質與維生素B群，但脂肪較高，建議控制份量並搭配蔬菜。
依個人狀況調整攝取 均衡搭配更健康
吳宜真指出，蛋白質應平均分配於三餐中，以利吸收與代謝穩定，也可透過多元烹調方式，如「豆腐炒時蔬」、「魚片蒸蛋」、「雞肉拌麵」等，兼顧營養與飲食均衡，同時減少油脂攝入；此外，不同族群也應依健康狀況調整蛋白質來源。
腎臟疾病患者需控制總蛋白質攝取，選擇優質蛋白；膽固醇偏高者應減少紅肉與內臟類攝取；長者與孕婦須確保足量蛋白質，以維持肌肉量與胎兒發育；兒童與青少年正值生長期，則需充足蛋白質並搭配蔬果、全穀與乳品。
危機也是轉機 從豬肉短缺培養健康新習慣
吳宜真強調，豬瘟造成的豬肉供應波動只是短暫現象，也是檢視飲食習慣的好時機，掌握「多元攝取、均衡飲食」原則，不僅能維持良好營養狀態，也能讓餐桌更豐富；健康飲食不該被侷限於單一食材，當餐桌變得更豐富、多樣化，不僅能讓身體獲得更全面的營養，也讓健康從每一餐開始。
其他人也在看
離開偷吃臭粿會更好！范姜彥豐直播暢飲「粿王飲料」
范姜彥豐與「粿粿」江瑋琳驚傳婚變，並抖出「王子」邱勝翊就是介入2人婚姻第三者，3日范姜彥豐現身天后闆妹直播，原本高大帥氣的他瘦了一大圈，整個人看起來憔悴不少。直播中，闆妹覺得范姜彥豐壓力過大，邀他擔任洗髮精年度代言人，並要范姜多吃一點，趕緊帥回來，現場他則喝了「粿王飲料」，被大批網友鼓勵安慰「離開出自由時報 ・ 56 分鐘前
鄭麗文、藍委為資源弱化台灣？明年預算首當其衝？
論壇中心／邱暐琪報導新任國民黨主席鄭麗文近日在外媒專訪中公開批評「國防預算3%的GDP太多了」，她認為「台海關係可以透過非軍事的方式來化解」，被外界質疑是在弱化台灣。對此，民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中指出，國家明年總預算、國防預算，恐因兩大因素而被受影響。王定宇透露，在鄭麗文尚未當選國民黨主席之前，國民黨的幾位立法委員在一場外交場合上，向作東的一位對台灣非常重要的外交官掛保證，一定支持國防預算，如今，鄭麗文卻公開嫌國防預算太多。國防預算到底會不會受影響，與鄭麗文會不會和國民黨立院黨團總召傅崐萁合作，將會是一個指標。王定宇直言，正常立法院每年9月30日前就應該付委的總預算，但至今明年的年度預算農業、文化、教育等都還沒付委，更遑論還有一個很重要的國防整體提升的大筆的特別預算，國家整體預算恐將停擺。當時國民黨的幾位立法委員還向外交官掛保證，現在尷尬了，國家預算恐怕最後取決於，鄭麗文背後的中國勢力，要下多少資源給鄭麗文，鄭麗文就有多少資源與力量，可以控制國民黨底下這些幕僚。原文出處：最前線(影)／鄭麗文為資源弱化台？藍委無自主權？王定宇破解國共關係鏈！ 更多民視新聞報導藍推不在籍投票再惹議 林楚茵批放行中共介選：國民黨忘了昨天的痛？稱普丁非獨裁者遭歐洲駐台機構封殺？ 鄭麗文：完全子虛烏有鄭麗文「普丁非獨裁」延燒！ 吳靜怡批：若藍營執政恐動搖台灣同盟民視影音 ・ 2 小時前
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼SiCAR愛車酷 ・ 17 小時前
雙11優惠2025全攻略：首爾機票8折起、飯店百元破盤價、迪士尼門票3折「這天開搶」、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是Trip.com獻上最高8折的超值機票，包括首爾、東京、曼谷等熱門航點全在線；Klook則將在11/5祭出全站3折起超殺優惠！香港迪士尼樂園門票3折限量搶！還有小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了33家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 18 小時前
MLB》大谷翔平帶老婆參加道奇封王遊行！英文發表感言：準備好明年再拿下一枚冠軍戒
洛杉磯道奇隊奪得世界大賽2連霸，美國時間3日在洛杉磯舉辦冠軍遊行，大谷翔平、山本由伸都在慶祝典禮上，都用英文向球迷表達感謝之意，祝賀剛滿24歲的佐佐木朗希生日快樂，現場響起他的出場曲。TSNA ・ 57 分鐘前
瀚宇博和精成科明年成長動能明確，多廠擴產、折舊費用同增
【財訊快報／記者李純君報導】因在2025年收購日本PCB廠Lincstech而順利搭上AI浪潮與搶進半導體領域的PCB集團瀚宇博(5469)與精成科(6191)，昨日召開法說會，釋出訂單能見度達2027年上半年，旗下多廠區同步擴產，折舊費用也同步拉升。就營運展望部分，公司表示，今年營運高峰在第三季，而第四季營收將略為回檔，但2026年營運成長動能明確，且訂單可見度達到2027年上半年。此外，因集團旗下多個廠區均啟動擴產，瀚宇博和精成科今年前三季集團資本支出近60億元，瀚宇博和精成科各半，明年繼續增加，但此舉也將導致折舊費用在明年明顯拉升。細部的擴產規劃，瀚宇博的桃科廠會在2026年上半年開線，目標是產出400G的Switch相關用板，明年下半年繼續進行第二階段的擴產。精成科部分，旗下的重慶與黃江兩廠區，則會同步新增HDI與VGA設備，而收購的Lincstech，日本廠區則會啟動去產線的瓶頸，以極擴充Probe card產能。財訊快報 ・ 46 分鐘前
便祕恐是失智前兆 3穴道助腸胃蠕動
秋天主「燥」，這個季節最容易便祕，中醫師朱益智表示，長期大腸機能異常，會導致大便變得乾硬不易排出，或是解便的次數減少，除...聯合新聞網 ・ 1 小時前
洋蔥可防流感、新冠病毒 專家：最營養的部位常被丟掉
洋蔥不僅是平價蔬菜，更是營養價值極高的健康食材。傅裕翔醫師與薛曉晶營養師分別指出，洋蔥富含槲皮素及硫化合物等多種營養素，而最常被丟棄的外皮是槲皮素含量最高的部位，有助於預防流感與新冠病毒感染。中天新聞網 ・ 14 小時前
不是小黃瓜！醫大推「它」超營養、無農藥：早餐必啃幾根
減重是現代風潮，醫師蔡明劼表示，均衡飲食是其中關鍵，首先就是吃到足夠的蔬菜量，以早餐而言，可食用不必煮的食材，例如小黃瓜、牛番茄、玉米筍。他自己最常用玉米筍作為早餐的蔬菜來源。玉米筍幾乎不含農藥，且低熱量、低碳水化合物，並富含多種營養素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
說到能幫助紓壓的食物，很多人會想到富含油脂的魚類、黑巧克力或洋甘菊茶。但你知道嗎？水果其實也能幫助舒緩壓力，關鍵就在於它們含有豐富的必需營養素，能同時支持身體與心理健康。其中，有一種水果對抗壓力特別有幫助，而且可能不是你第一時間想到的那種。根據「realsimple」網站分享，以下是註冊營養師的首選，以及幾個在家輕鬆多吃的方法。 最佳抗壓水果：橘子 你可能會驚訝，橘子其實是減輕壓力的水果冠軍。Lorenz指出，這種柑橘類水果含有大量能支持免疫功能的營養素，進而提升身體的壓力應對能力。橘子富含維生素 C——這是維持免疫力不可或缺的營養素。維生素 C 能促進並提升白血球（負責對抗感染的免疫細胞）的生成與功能，同時身為抗氧化劑，它還能保護免疫細胞免受氧化傷害。除此之外，維生素 C 還能支持皮膚屏障、促進傷口癒合，提升整體免疫韌性。 免疫與壓力的關係？ 免疫系統與壓力反應息息相關。當免疫系統獲得良好支持（例如攝取足夠的維生素 C），它能更有效地調節身體在面對壓力時的發炎反應，減少長期慢性壓力對健康造成的影響。相反地，身心壓力會促使身體分泌皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙），長期高壓與皮質醇過高會抑制免疫常春月刊 ・ 22 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 22 小時前
防肺癌不只戒菸！新研究：多吃「3類食物」 罹癌率降35%
預防肺癌除了戒菸、遠離空污，飲食也能降低風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，「食物品質」是防癌關鍵，例如多攝取全穀、高纖蔬果等，少碰精緻糖、白麵包、甜飲料，選擇好油如橄欖油、魚油、堅果油，蛋白質以白肉為主，有助於降低罹肺癌的機率35%，肺癌死亡率少29%。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
醫點名「咖啡這3種喝法」以為健康其實超傷身！ 拿鐵也中招
你是不是幾乎每天都要喝咖啡？根據最新研究，咖啡不只能讓你精神抖擻，還可能幫你的肝臟加分！ 適量喝咖啡 與降低肝臟疾病的風險有關 一篇發表於知名國際醫學期刊Clinical Gastroenterology and Hepatology的大型統合分析整合了16篇研究的資料，發現喝咖啡的人，罹患肝癌的風險降低了約40%！另一篇2021年的統合分析也發現，喝咖啡使脂肪肝發生機率下降23%，脂肪肝進展至嚴重纖維化的風險也下降33%。甚至，美國肝臟醫學會(AASLD)在2023年發布的脂肪肝臨床指引中也提到：「每天喝三杯或更多咖啡可能對肝臟有潛在好處」。邱筱宸醫師指出，這些發現雖然主要來自觀察性研究，但結果一再重現、樣本龐大，讓咖啡成為越來越受學界關注的飲品！咖啡不只是咖啡因。它還富含多酚、抗氧化物質、以及可能具有抗發炎效果的天然成分。推測它有可能透過以上這些方式保護肝臟，不過詳細機轉仍有待未來研究去證實。 怎麼喝，才是「護肝喝法」？ ．每天1-3杯中杯黑咖啡（約200-300 ml/杯）．不加糖、不加奶精最好，若要加，也盡量少量．有胃痛、胃食道逆流、心悸、孕婦或哺乳婦女，應先諮詢醫師．不建議「常春月刊 ・ 20 小時前
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
台灣網紅、被封為「護理系女神」的謝侑芯，10月31日在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲，由於謝侑芯平時身體健康，死因引發外界質疑。事發後，馬來西亞籍歌手黃明志被爆人也在現場，且對4項毒品呈陽性反應，引發關注。台灣醫師蘇一峰對此表示，「謝女這年紀沒有特殊病史，自然死亡機會很低，應檢驗她對毒品的反應。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
山東10歲男童腹痛就醫 6器官無故遭切除！母崩潰：兒無法正常進食
綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須...CTWANT ・ 11 小時前
他做檢查恐得「肝硬化」！醫推多吃「2食物」 6年後奇蹟逆轉
喝咖啡不只提神，還能保護肝臟。腎臟科醫師江守山分享，一名B型肝炎帶原者每年做檢查，發現肝硬化指數逐年升高，擔心惡化成肝癌，遂向醫師求助。江守山建議他每天喝4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物，後續追蹤約6年，指數未再上升，甚至達到「逆轉」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台多家「吃到飽」當紅品牌，衛生不合格挨罰！食藥署今（3）日公布 聯合各地方衛生局進行的「吃到飽餐廳稽查專案」結果，一口氣發現有六家業者的即食食品衛生堪慮，檢出腸桿菌科超標，包括有「漢來海港」台北天母SOGO店、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店以及「野村燒肉」桃園店等通通榜上有名，由衛生局分別開罰。 食藥署...匯流新聞網 ・ 17 小時前
咳不停、喉嚨乾！中醫秋燥這樣養 專家教你3招「養肺潤燥」
秋意漸濃，天氣轉涼卻伴隨惱人乾咳、喉嚨癢，這可能是秋燥引起。在中醫觀點中，肺最為嬌嫩，秋季乾燥易傷肺氣，此時若不加注意，恐引發「燥咳」等不適。營養師傳授3大養生對策，其中梨子、銀耳、胡蘿蔔更是抗燥潤肺健康2.0 ・ 1 天前
「1關鍵」煮出名店紅豆湯！營養師曝生理期喝「紅豆湯」補鐵真的有效 | Women's Health
紅豆湯有豐富纖維素、蛋白質來源、高含量抗氧化劑、有助於血糖控制等五大功效，告訴你想要煮出超軟爛的紅豆湯重要一關鍵就是「足夠的水量」。Women's Health美力圈 ・ 9 小時前
「這時間」吃早餐最健康！研究：延後1小時增11%死亡率
許多人為了遵循168斷食法，會延後或不吃早餐，但食安專家韋恩(楊世煒)表示，一項新研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃者，較容易早死。專家也建議，依照現有資料顯示，起床後一小時內進食是好的。若早餐時間從7:30延後1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前