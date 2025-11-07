豬肉禁令今解封！黃昏市場肉攤搶拍「生意火爆」 老闆估下周會降價

豬隻恢復拍賣，肉攤生意相當好，屏東中山黃昏市場肉攤人潮幾乎沒停過。（羅琦文攝）

豬隻恢復拍賣，屏東縣豬隻下午才拍賣結束，豬肉明天才能供應零售市場。（屏東縣肉品市場提供／羅琦文屏東傳真）

禁宰令解除後，今（7）日是豬隻恢復拍賣首日，屏東縣拍賣市場中午才開拍，預估豬肉明天才能供應零售市場，今天部分肉攤仍尚未營業，屏東中山黃昏市場一家攤商從高雄市買豬肉回屏東販售，生意興隆，卻苦笑著說沒賺，原來是拍賣價上漲，但顏姓老闆卻以舊價格販賣。

顏姓肉攤老闆說，禁宰令之前，他進貨價約每公斤95元至105元之間，但是今天的進貨價是每公斤124元，他以前買4頭豬約5萬4000元，現在買4頭約6萬4000元，但是一時沒注意到進貨價，肉攤開賣仍以習慣的舊價格來賣，生意非常好，卻沒賺到。

顏姓老闆說，今天是拍賣第一天，大家停了那麼久沒營業，都在搶拍，所以價格有比較上漲了一些，下星期開始很可能會因為量大而下滑，就看政府怎麼管控。

屏東縣肉品市場在禁宰令解除前，平均每日下午2時拍賣約1400隻，今天提早在中午開始拍賣豬隻，共拍賣1658頭，直到下午4時才拍完，屠宰後還要運送分切，預估明天各零售市場肉攤才開始販售，屏東今日豬肉批發價每公斤99.11元，比禁宰前每公斤95元上漲一些，今天高雄鳳山批發價則是每公斤104.5元。

