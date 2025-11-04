豬肉禁令何時解封 卓榮泰：5日中午開會決定

（中央社記者王揚宇台北4日電）中央災害應變中心公布台灣首例非洲豬瘟疫調，外界關注7日能否解封，恢復活豬運送屠宰交易。行政院長卓榮泰今天受訪表示，是否完全解封，5日中午會開會決定，未來一個月將展開後續市場管理與肉品穩定計畫，並以週為單位進行檢討。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例。中央災害應變中心11月3日公布台灣首例非洲豬瘟疫調，推論病毒來源是台中案例場「蒸煮設備似乎是擺好看」，發現另個豬場使用同樣來源廚餘，因依規定蒸煮而無事。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於7日能否順利解禁、豬農父子涉業務登載不實遭羈押禁見等非洲豬瘟議題，作相關回應。

卓榮泰表示，非洲豬瘟事件爆發後，中央前進應變所一開始就高度懷疑，來源是否從廚餘而來，經過中央疫調團隊這幾天的辛苦，證實這次事件是因為廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。

卓榮泰指出，未來對於廚餘的去化，除了朝飼料化及能源化等先進方式思考外，也必須符合農業部所說的3原則，才有可能考慮、討論、檢討廚餘養豬的各種時程的可能性。

卓榮泰說，行政院接下來重要的工作，包括明天中午會有一個是否能夠完全解封的決定，之後也要對一級生產鏈的從業人員與後市場的豬價穩定、肉品供應等，要強力做更妥善的規劃。

卓榮泰表示，行政院會展開為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定計畫，行政院會每週檢討所有事項，希望未來一個月能夠整個安定下來。至於其他問題，就請檢調單位進行必要的調查，及時給社會大眾一個真相。（編輯：張良知）1141104