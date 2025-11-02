豬肉禁令可望本週五解除！農業部「1招」防量多價跌

記者施春美／台北報導

台中市上月（10月）22日爆發非洲豬瘟案案，中央之後宣布豬肉禁運、禁宰15天，中央災害應變中心昨(1)表示，目前無疫情外擴情形，11月6日以前是關鍵期，需要豬農自我管理加上中央嚴格稽查，若一切順利，可望在11月7日解除禁令。考量豬肉價恐因此崩盤，農業部表示，將預估有35~39萬頭豬隻拍賣屠宰，會以登記與總量管制的方式，避免量多價跌的情況發生。

農業部昨(1)日啟動非洲豬瘟第三輪防疫，目前並未發現病毒有向外擴散的現象。農業部表示如果11月6日前沒有新增個案，預計7日開始就會解除全國宰運豬隻禁令，不過各界也憂心豬肉價會因此崩盤，對此農業部表示到時候將預估有35至39萬頭豬隻拍賣屠宰，會以登記與總量管制的方式，避免量多價跌的情況發生。

台中市一處使用廚餘的養豬場日前爆發豬隻異常死亡，經農業部獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為避免疫情擴散，全台豬隻禁運禁宰至11月6日中午12時止。農業部長陳駿季昨天表示，應變中心啟動第三階段防疫，可望在7日解除禁運禁宰令。

陳駿季表示，即使11月7日解除豬肉的禁運進宰，廚餘養豬不會同步開放，要開放廚餘養豬，要先確保幾個前提，包含由環境部跟農業部進行聯合稽查、查訪現在所有434場廚餘養豬戶的蒸煮設備、飼養規模等安全性。他表示，廚餘養豬的條件是該養豬場達200頭以上，且90度高溫蒸1小時以上，並由地方政府許可廚餘養豬，但原則上還是以輔導豬農飼料養豬為主。

