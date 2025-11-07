豬肉禁令解除首日 陳駿季：豬價開紅盤 續監控豬隻情況

在歷經因非洲豬瘟禁運、禁宰15天後，農業部今天(7日)恢復拍賣、屠宰，外界關注豬價是否有所波動。農業部長陳駿季下午受訪表示，截至下午1時30分，豬價約每公斤介於新台幣96元至110元，相當於開紅盤。他並強調，雖已解禁，但防疫仍不可鬆懈，本週會持續監控豬隻的情況，若出現可疑症狀便採檢。

為防堵非洲豬瘟，國內豬隻禁運、禁宰15天，非洲豬瘟中央災害應變中心6日開會，決定自6日中午起全國活豬恢復運載，7日凌晨開始恢復拍賣和屠宰。

外界關注禁令解除後，豬價是否大幅波動。農業部長陳駿季7日下午到立法院備詢前受訪表示，台灣本島有20個肉品市場，今天開始陸續啟動拍賣，目前豬價可說是「開紅盤」。陳駿季：『(原音)大概目前到下午1點半的時候，大概有16個肉品市場已經有批發作業，那現在的豬價大概是96元到110元左右，那相當於是開紅盤，因為已經15天大家都沒有豬肉吃了，所以今天的一個承銷的這樣子的貿易跟交易比較踴躍。』

陳駿季也強調，即使解禁，防疫仍不可鬆懈，本週會持續監控所有豬隻進入批發市場的情況，若出現流鼻血等可疑症狀，仍要做相關採檢。

另外，台中市政府6日宣布，由於在非洲豬瘟防疫期間未完全遵守中央指引或履行管理職責，造成重大防疫疏漏，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良等3名官員即日起免職。媒體詢問台中市政府是否有缺失？陳駿季僅表示，中央是處理防疫的問題，至於針對案例廠的來源及流向等相關疫調結果，目前已較明確掌握，後續將召開會議檢討須精進之處。