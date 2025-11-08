豬肉禁令解除！卓榮泰祭「四大檢疫要求」 嚴守國門安全

行政院長卓榮泰視察邊境檢疫作業，強調防非洲豬瘟須採「零信任、零容忍」態度，嚴守國門安全。（圖／取自行政院資訊網）

行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察第三航廈北登機廊廳工程與非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，12月起與第二航廈連通的北登機廊廳將率先開放出入境旅客使用，隨著人流與物流往來更頻繁，整體防疫標準務必維持一致，嚴守國門安全。

台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，經中央疫調確認僅限於台中單一案例場，屬於單一來源病毒，疑因未落實廚餘蒸煮程序導致感染。儘管疫情已被成功控制，社會對食安與防疫議題仍高度關注，尤其非洲豬瘟仍可能透過境外肉品或相關物品傳入，讓邊境檢疫的重要性再度升高。對此，卓榮泰提出，未來檢疫工作須落實四大要求：第一，X光機設備務必正常運作；第二，補足查驗人力；第三，確保檢疫犬安全執勤；第四，所有違規物品無處可藏。他強調，邊境查驗必須採取「零信任、零容忍」態度，全力防堵疫病入侵。

他進一步指出，2026年度中央政府總預算已將「擴大內需、加強觀光」列為重要施政方針，未來國際往來勢必更為頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區的行李、郵包及快遞，X光檢驗比例須維持100%，人工開箱查驗比例應提高至至少20%。卓榮泰呼籲國人與入境旅客切勿攜帶肉品、植物種子等違規物，以免因個人疏忽造成防疫破口。

