豬肉禁令解除！台南攤商全面復市 黃偉哲鼓勵多買國產豬：支持在地產業

台南市長黃偉哲關心豬肉供應及攤商備貨情況，呼籲民眾多選購國產豬支持在地產業。（圖／CTWANT資料庫）

因應中央解除豬隻運輸與屠宰禁令，全台市場陸續恢復販售豬肉。台南市各傳統市場豬肉攤陸續全面復市。市長黃偉哲今（9）日關心肉品供應、價格變化及攤商備貨狀況，呼籲民眾多選購在地生鮮國產豬肉，不僅支持本土產業，也共同守護食品安全與台南的經濟活力。

黃偉哲表示，豬肉是民眾日常飲食的重要食材，隨著市場恢復溫體豬販售，購買需求明顯提升。市府將持續監控市場供需與價格波動，穩定肉品供應秩序，並確保食品衛生安全，讓市民安心選購、享用新鮮美味的在地食材。

廣告 廣告

隨著中央解除豬隻禁宰令，全台傳統市場豬肉攤幾乎全面恢復營業，買氣明顯回升。（圖／方萬民攝）

經發局長張婷媛表示，目前台南市豬肉供應量穩定，並感謝攤商在防疫與品質維護上的努力。她指出，豬肉攤商恢復營業後人潮明顯回流，民眾購買意願提升，價格仍維持以往水準。市府將持續確保供應穩定，讓民眾買得安心、吃得放心。

市場處代理處長林士群表示，市場處持續派員加強督導與宣導，要求攤商落實食品衛生安全，同時進行各公、民有市場豬肉攤商補助及員工援助計畫的造冊作業。他並感謝攤商在休市與復市期間的全力配合，展現出台南傳統市場的活力與溫度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

億級豪車1／鑽海關漏洞「賓士變BRABUS」 原廠反擊怒控「假G王」

日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子